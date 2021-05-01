  • BIST 1.398
  • Altın 471,341
  • Dolar 8,2635
  • Euro 9,9422
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 19 °C
»

Bakanlardan Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen askerler için taziye mesajı

Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen uzman çavuş Mehmet Kırmızı ve piyade sözleşmeli er Müslüm Toprak için bazı bakanlar taziye mesajı yayımladı.
Bakanlardan Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen askerler için taziye mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Yanık, "Kahraman Mehmetçiklerimiz Müslüm Toprak ve Mehmet Kırmızı'ya Allah’tan rahmet, ailelerimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de mesajında, şehit askerlere Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Müslüm Toprak ve Mehmet Kırmızı'ya Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." paylaşımını yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Twitter adresinden yaptığı açıklamada, şehit askerler Kırmızı ve Toprak'a Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehmetçiğimizin Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütüne karşı sürdürdüğü Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan kahramanlarımız uzman çavuş Mehmet Kırmızı ve piyade sözleşmeli er Müslüm Toprak'a Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 56 düzensiz göçmen kurtarıldı01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:51
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığlı depremzede aileyle telefonda görüştü01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:50
  • İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı yollar trafiğe kapatılacak01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:49
  • Türkiye ve dünya gündemi01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:47
  • Marmara'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:47
  • Türkiye, Afganistan'daki bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için taziyede bulundu01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:45
  • Türkiye, iç hattaki günlük ortalama 752 uçuşla EUROCONTROL listesinde birinci oldu01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:18
  • 17 günlük kısıtlamanın ilk gününde Avcılar'da trafik yoğunluğu30 Nisan 2021 Cuma 18:48
  • Rize'de vali ve milletvekili heyeti, taş ocağı karşıtları ile görüştü30 Nisan 2021 Cuma 18:46
  • MSB'den 'Deniz Muhafızı Odak Harekatı' açıklaması30 Nisan 2021 Cuma 17:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti