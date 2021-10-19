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Bakanlığa çağırılan 10 büyükelçiye 'Kavala açıklamasının hadsiz ve kabul edilemez olduğu' iletildi

Dışişleri Bakanlığı, Osman Kavala'nın yargılama sürecine ilişkin açıklamaları nedeniyle bakanlığa çağırdığı 10 ülkenin diplomatik misyon temsilcilerine, bu açıklamanın hadsiz ve kabul edilemez olduğunu iletti.
Bakanlığa çağırılan 10 büyükelçiye 'Kavala açıklamasının hadsiz ve kabul edilemez olduğu' iletildi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçileri, bu sabah Bakanlığa çağırıldı.

Açıklamada, "Bu ülkelerin Büyükelçileri/Maslahatgüzarlarına, sosyal medya üzerinden yapılan ve bağımsız yargı tarafından yürütülen hukuki bir süreçle ilgili bu hadsiz açıklamanın kabul edilemez olduğu, hukuki süreçlerin siyasallaştırılmasına ve Türk yargısına baskı yapmaya yeltenen bu açıklamanın reddedildiği, söz konusu açıklamanın büyükelçilerin savunduğunu iddia ettikleri hukukun üstünlüğü, demokrasi ve yargı bağımsızlığına da aykırı olduğu iletilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Anayasamızda da kayıtlı olduğu üzere, Türkiye'nin insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devleti olduğu vurgulanmış ve Türk yargısının bu tür sorumsuz açıklamalardan etkilenmeyeceği hatırlatılmıştır." denildi.

Kavala davasının sürekli ve ısrarla gündemde tutulmasının, "çifte standartlı bir yaklaşım" olarak nitelendirildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, bazı ülkelere yönelik verdiği ve yıllardır uygulanmayan kararlarını görmezden gelenlerin, sadece Türkiye ile ilgili davalara odaklanmalarının ve özellikle Kavala davasını sürekli ve ısrarla gündemde tutmaya çalışmalarının samimiyetsiz ve çifte standartlı bir yaklaşım olduğuna dikkat çekilmiş, Büyükelçiler/Maslahatgüzarlar Viyana Sözleşmesi kapsamında görevlerinin sorumlulukları içerisinde kalma konusunda uyarılmışlardır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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