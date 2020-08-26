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Bakanlık, 121 dönüm tarla üzerinde oluşturulan Sultan Alparslan'ın siluetinin görüntüsünü paylaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Muş'ta Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın bitişiğindeki 121 dönüm tarla üzerine traktörle sürülerek oluşturulan Sultan Alparslan'ın 442×275 metre boyutundaki siluetinin görüntüsünü paylaştı.
Bakanlık, 121 dönüm tarla üzerinde oluşturulan Sultan Alparslan'ın siluetinin görüntüsünü paylaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda zaferin 949'uncu yıldönümünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kutlandığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında, milli parkın bitişiğine Sultan Alparslan'ın 442×275 metre boyutlarında siluetinin kazındığını söylediği belirtildi.

'MİLLİ PARKIN HER KÖŞESİ AYRI BİR ÖZELLİK TAŞIYOR'

Açıklamada Bakan Pekdemirli, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın tarihi milli park statüsü ile korunan alanlardan birini teşkil ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi ile Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan'a layık nesiller yetiştirmek için çalışıyor ve alanda tarihi bilinci güçlendirecek yatırımları halkımızla buluşturuluyoruz. Milli parkın ilan edildiği 2018 yılında alanda, fetih yolu, namazgâh, şadırvan, protokol hizmet birimi, helikopter pisti yapımı ile merasim alanlarının düzenlenmesi yapıldı. Geçtiğimiz yıl ise, giriş kontrol birimleri, su deposu, ilave helikopter pisti hizmete alındı. Ayrıca halkımızın tarihi bir atmosfer içerisinde aynı zamanda doğa ile baş başa vakit geçirebilmesi maksadıyla Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi yaparak hizmete sunuldu. Bu yıl da, idare binası, cami tadilatı, şadırvan,  güvenlik kamera sistemi, ilave 1000 tonluk su deposu ve sondaj kuyuları, bitkisel ve yapısal peyzaj çalışmaları ile millet bahçesi içerisinde yürüyüş yolları, çelik yaya köprüsü, çocuk oyun alanı yapımı gibi pek çok yatırım yaparak sahayı zaferin 949'uncu yılı kutlama törenleri öncesinde hazır hale getirdik. Sonuç olarak Milli Parkın ilanından bugüne 63,2 milyon TL'lik hizmeti halkımızın istifadesine sunduk." 

GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI

Öte yandan bakanlık, 121 dönüm tarla alana traktörle sürüm yapılarak oluşturulan Sultan Alparslan'ın 442×275 metre boyutundaki siluetinin yapıp görüntüsünü paylaştı. Siluet için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulduğu tescil sürecinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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