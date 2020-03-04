  • BIST 111.887
  • Altın 320,267
  • Dolar 6,0821
  • Euro 6,7858
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 11 °C
SON DAKİKAErdoğan'dan önemli açıklamalar: Şehitlerimizin tek damla kanı boşa gitmiyor...
»

Bakanlık acı haberi açıkladı: Bahar Kalkanı'nda 2 şehit

MSB: Rejimin açtığı ateşte 2 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz de yaralandı.
Bakanlık acı haberi açıkladı: Bahar Kalkanı'nda 2 şehit

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekât alanında bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Hedefler vurulmaya devam edilmektedir" denildi.

MSB: "(Barış Pınarı) Harekatın başlangıcından bu yana 3 bin 138 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'hırsız karga' şoförlerin maskotu oldu04 Mart 2020 Çarşamba 09:58
  • AK Parti'den AB'ye sert tepki: Vahşi Yunan şiddetine destek verenler...04 Mart 2020 Çarşamba 09:42
  • FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı04 Mart 2020 Çarşamba 09:37
  • Uçaklar bile ters dödü: ABD'de felaket: En az 25 ölü04 Mart 2020 Çarşamba 09:33
  • Jeffrey: Türk ordusu ve Suriyeli muhalifler bir insanlık felaketini önlemek için mücadele veriyor04 Mart 2020 Çarşamba 09:30
  • Bakan Soylu, Yunanistan'ın yeni iltica başvurusu almama kararını eleştirdi04 Mart 2020 Çarşamba 09:20
  • İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 79'a yükseldi04 Mart 2020 Çarşamba 09:11
  • MSB: Bahar Kalkanı bölgesinde 299 rejim askeri etkisiz hale getirildi04 Mart 2020 Çarşamba 09:10
  • Türkiye vuruyor İran milis taşıyor04 Mart 2020 Çarşamba 09:09
  • Irak'ın kuzeyinde hava destekli operasyonla 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi04 Mart 2020 Çarşamba 09:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti