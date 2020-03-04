Bakanlık acı haberi açıkladı: Bahar Kalkanı'nda 2 şehit

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekât alanında bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Hedefler vurulmaya devam edilmektedir" denildi.
MSB: "(Barış Pınarı) Harekatın başlangıcından bu yana 3 bin 138 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi."
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