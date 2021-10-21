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Bakanlık acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Tunceli'nin Ovacık bölgesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.
Bakanlık acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tunceli’de Eren- 7 Operasyonu’nda; 1 Jandarma Uzman Çavuşumuz Burak Tortumlu ağır yaralanmış,  helikopter ile bölgeden alınarak Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

Operasyonda çıkan çatışmada jandarma personelimizi  de şehit eden Gri kategorideki Kurtay Şerzan kod adlı Hayrettin Güneş adlı  terörist dahil 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir." denildi. 

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