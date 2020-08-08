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Bakanlık açıkladı! 129 milyon lira ceza kesildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu yılın 7 ayında yapılan denetimlerde, Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan 2 bin 798 tesise toplam 129 milyon 401 bin 768 lira ceza uygulandı, çevre kirliliği oluşturan 156 işletmenin de faaliyeti durduruldu.
Bakanlık açıkladı! 129 milyon lira ceza kesildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla sanayi tesisleri ve diğer faaliyetlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Bakanlık merkez teşkilatı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince bu yılın 7 ayında 17 bin 746 çevre denetimi yapıldı.

Bu denetimler sonucunda Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan 2 bin 798 tesise toplam 129 milyon 401 bin 768 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca çevre kirliliği oluşturan 156 işletmenin faaliyeti durduruldu.

En fazla denetim Ankara'da yapıldı
Bakanlıkça 2020 yılının 7 aylık döneminde 1406 çevre denetimiyle en fazla denetim Başkentte gerçekleştirildi.

Ankara'yı 1354 denetimle İzmir, 1249 denetimle İstanbul, 958 denetimle Kocaeli ve 731 çevre denetimiyle Tekirdağ takip etti.

En çok ceza İstanbul'da kesildi
Ocak-Temmuz döneminde en çok ceza kesilen il İstanbul oldu. Bakanlıkça yapılan çevre denetimleri sonucunda Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan İstanbul'daki tesislere 37 milyon 91 bin 477 lira ceza uygulandı.

Denetimlerde, Ankara'da kesilen ceza miktarı 19 milyon 333 bin 918 lira, Sakarya'da 15 milyon 373 bin 129 lira, İzmir'de 5 milyon 211 bin 947 lira, Tekirdağ'da 4 milyon 732 bin 731 lira oldu.

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