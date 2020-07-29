Bakanlık açıkladı: 520 kozmetikten 442'si sağlıksız

Sağlık Bakanlığı, kozmetikte halk sağlığını tehdit eden ürünleri açıkladı.

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Bakanlığın açıkladığı yılın 2. çeyreğine ilişkin denetim verilerine göre, nisan-mayıs-haziran döneminde 520 kozmetik ürün denetlendi. Denetimlerde halk sağlığını tehdit eden 11 ürün güvensiz bulundu. Firmalara 507 bin 599 TL ceza kesildi. Güvensiz ürünler arasında saç çıkardığı iddia edilen mavi serum başta olmak üzere, güneş kremi, oje çıkarıcılar, saç köpükleri yer aldı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) kozmetik ürünlere yönelik 2020'nin ikinci çeyreğinde (nisan-mayıs-haziran) yaptığı denetimlerin sonuçlarını açıkladı. 520 ürün üzerinde yapılan denetimlerden sadece 78'i geçebildi. 431 ürün teknik düzenlemeye aykırı bulunurken, 11 ürün ise yapılan numune incelemesi sonunda halk sağlığını tehdit eden 'güvensiz ürün' olarak tespit edildi.

507 bin TL ceza

TİTCK güvensiz ürünlere yönelik denetimlerde, mevzuat kapsamında idari para cezası, geri çekme imha iş ve işlemeleri uygulayarak, 507 bin 599 TL para cezası kesti.