  • BIST 103.332
  • Altın 271,545
  • Dolar 5,7507
  • Euro 6,3501
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 15 °C
SON DAKİKASuriye için dörtlü zirvenin tarihi belli oldu
»

Bakanlık açıkladı: Tel Abyad'da ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekât bölgesinde arama- tarama faaliyetleri sürüyor. Bu kapsamda Tel Abyad’da PKK/YPG’li teröristlere ait çoğunluğu havan mühimmatı olmak üzere toplam 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi.
Bakanlık açıkladı: Tel Abyad'da ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad’da 285 katyuşa ve havan mühimmatının ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Barış Pınarı Harekât bölgesinde yer alan Tel Abyad’da komandolarımız arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı mayın ve EYP’lerin yanı sıra örgüte ait mühimmatlar da tespit edilerek imha ediliyor.

Tel Abyad’da son olarak 32 adet Katyuşa mühimmatı, 18 adet 82 milimetrelik havan mühimmatı, 221 adet 106 milimetrelik havan mühimmatı ve 14 adet 120 milimetrelik havan mühimmatı olmak üzere toplam 285 mühimmat ele geçirildi."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik Kesintisi 8 Kasım 2019 Ankara - Başkent EDAŞ08 Kasım 2019 Cuma 09:10
  • Tekirdağ'da süt fabrikasından 7 ton sahte içki ele geçirildi08 Kasım 2019 Cuma 09:09
  • İmamoğlu'nun '31 Martı iptal ettirenler ahmaktır' sözüne suç duyurusu08 Kasım 2019 Cuma 09:07
  • Baraj Doluluk Oranı 8 Kasım 2019 Ankara - ASKİ08 Kasım 2019 Cuma 09:00
  • Su Kesintisi 8 Kasım 2019 Ankara - ASKİ08 Kasım 2019 Cuma 09:00
  • İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem08 Kasım 2019 Cuma 08:51
  • O muhtardan skandal açıklama: Hafif otizmli öğrencilere karşı değiliz08 Kasım 2019 Cuma 08:48
  • Erdoğan imzaladı: 30 milyar liraya çıkarıldı08 Kasım 2019 Cuma 08:48
  • Belediye başkanı ve eşbaşkan gözaltına alındı08 Kasım 2019 Cuma 08:47
  • Fatih'te ölen 4 kardeşin cenazesi ortada kaldı07 Kasım 2019 Perşembe 15:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti