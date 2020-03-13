  • BIST 96.819
  • Altın 318,909
  • Dolar 6,3051
  • Euro 7,0140
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 14 °C
»

Bakanlık açıkladı, Türkiye'ye girişleri durduruldu

Çin'den dünyaya yayılan corona virüsle ilgili ülkemizde alınan tedbirler artarak sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı açıklamasında egzotik ve pet hayvanların ülkeye girişlerinin durdurulduğunu açıkladı.
Bakanlık açıkladı, Türkiye'ye girişleri durduruldu

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüs endişesi artarken Türkiye'de alınan tedbirler hız kesmeden sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada egzotik ve pet hayvanların ülkeye girişlerinin durdurulduğu açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ından yapılan açıklamada "81 ilde il ve ilçe müdürlüklerimizce gıda iş yerlerinde Gıda Hijyen Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerinin sağlandığına yönelik denetimler üst düzeye çıkartılmıştır. Gıda İşletmelerinde ham madde tedariklerinde ve ürün teslimatlarında gerekli hijyen kurallarının en üst seviyede sağlanmaya başlanılmıştır. Egzotik ve pet hayvanların ülkeye girişi durdurulmuştur. İhtiyaç duyulan her türlü gıdaya ait stoklarımız yeterli düzeydedir." denildi.

COVİD19-KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatları doğrultusunda Covid19-Korona Virüs hastalığına karşı tedbirlerini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda alınan tedbirler şöyle:

· Tarım ve Orman Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklarla ilk andan itibaren koordineli olarak çalışmalarını yürütüyor.

· Bakanlığımız bünyesinde Covid19-Korona Virüs değerlendirme ve takip çalışmalarını yürütmek üzere bir Çalışma Grubu oluşturulmuştur. 7/24 teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürmektedir.

· Öncelikle belirtmek gerekir ki, ihtiyaç duyulan her türlü gıdaya ait stoklarımız yeterli düzeydedir.

· 81 ilde il ve ilçe müdürlüklerimizce gıda işyerlerinde Gıda Hijyen Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerinin sağlandığına yönelik denetimler üst düzeye çıkartılmıştır.

· Gıda işletmelerinde hammadde tedariklerinde ve ürün teslimatlarında gerekli hijyen kurallarının en üst seviyede sağlanmaya başlanılmıştır.

· Gıda denetim ekiplerimiz, açıkta satılan gıda maddelerinin arzında hijyen kurallarına azami özen gösterilmesini sağlayacak, gerekli özen göstermeyenlerin ürün arzına izin verilmeyecektir.

· Durumun hassasiyeti nedeniyle gerekirse kolluk güçlerinden destek istenecek, il ve ilçe mülki amirlerle irtibat kurulacaktır.

· Öncelikle toplu tüketim yerleri olmak üzere tüm gıda işletmelerindeki gıda çalışanlarının genel şartlar, el hijyeni, işyeri davranış kuralları ve personel hijyen eğitimi gibi personel hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymaları, virüsün yayılmasını önlemede büyük önem arz etmektedir. Bu konuda tüm il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görevli kontrol görevlilerimiz gereken hassasiyeti göstermekte ve yapılan resmi kontrollerde bu hususlara çok daha fazla dikkat edilmesi sağlanmaya başlanmıştır.

· Çin’den ithal edilen su ürünleri ve hayvansal ürün girişi Ocak ayında alınan karar doğrultusunda durdurulmuş olup, mevcut uygulamamız devam etmektedir.

· Tarım ve Orman Bakanlığı’mızın Alo174 Gıda Hattı ile WhatsApp İhbar Hattı (0 501 174 0 174) vatandaşlarımızın ihbar, şikayet, soru ve sorunlarına ilişkin 7/24 hizmet vermektedir.

· Covid19 Virüsün hayvanlarda teşhisine yönelik gerekli altyapı mevcut olup süreç titizlikle takip edilmektedir.

· Egzotik ve Pet Hayvanların ülkeye girişi durdurulmuştur. ​

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk yeni gelişmeyi duyurdu13 Mart 2020 Cuma 14:20
  • MSB: Rus askeri heyetiyle görüşmeler olumlu bir havada geçmiştir13 Mart 2020 Cuma 13:50
  • Korona virüs testinin yapılabileceği hastanelerinin listesi yayınlandı!13 Mart 2020 Cuma 13:08
  • Koronavirüs tatili öncesi İstanbul'daki okullarda bugün...13 Mart 2020 Cuma 12:51
  • Ankara B.B. Başkanı Yavaş: Sosyal medya hesabından duyurdu!13 Mart 2020 Cuma 10:26
  • TBMM'ye ay sonuna kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek13 Mart 2020 Cuma 10:12
  • Türkiye'de ikinci korona vakası: Cumhurbaşkanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi13 Mart 2020 Cuma 09:41
  • İbrahim Kalın 'koronavirüs' toplantısında alınan tedbirleri açıkladı13 Mart 2020 Cuma 09:25
  • Bakanlık açıkladı: Kapan-8 operasyonu başladı13 Mart 2020 Cuma 09:15
  • Koronavirüs nedeniyle kamu görevlilerine yurt dışı yasağı13 Mart 2020 Cuma 09:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti