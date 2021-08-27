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Bakanlık duyurdu: Lilit Amed yakalandı

PKK/KCK terör örgütünde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Turuncu Kategorideki örgüt mensubu, Diyarbakır Emniyetinin çalışması ile yakalandı
Bakanlık duyurdu: Lilit Amed yakalandı

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütü -sözde- Amed Eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve  Terörden Arananlar listesinde TURUNCU kategoride yer alan Lilit Amed kod adlı Hatun Dağtaş isimli örgüt mensubu 26 Ağustos tarihinde Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla Kocaköy ilçesinde saklandığı köy evinde yakalandı. Teröriste yardım ve yataklık eden 2 kişinini de gözaltına alındığı operasyonda, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği,1 adet Glock marka tabanca, 2 adet el bombası ile birlikte çok sayıda mühimmat ele geçirildi. 

Teröristin, 26.07.2011 tarihinde Diyarbakır Merkez Yenişehir İlçesinde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü/Motosikletli Timler Amirliği Hizmet Binasına el bombası atılması olayını planlayan örgüt mensuplarından olduğu, ayrıca Diyarbakır kırsal alanında gerçekleştirilen çok sayıda eylemin planlayıcısı olduğu tespit edildi.

Sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt mensubu ile birlikte yakalanan 2 kişinin adli işlemleri devam ediyor.

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