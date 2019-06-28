Bakanlık duyurdu: Rejim güçleri vuruldu

MSB'de yapılan açıklamada; İdlip’te 10 numaralı gözlem noktamıza yapılan ve bir şehit, üç yaralı verdiğimiz rejim saldırıları sonrası, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımız ile saldırıyı gerçekleştiren rejim mevzileri etkili şekilde vurulmuştur.

İdlib'de rejim güçleri tarafından Türk gözlem noktasına yapılan saldırının ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye rejim güçlerinin İdlib'deki gözlem noktasına saldırısında bir askerin şehit olduğunu, üç askerin de yaralandığını duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan son açıklamada, "Dün akşam saatlerinde İdlip’te 10 numaralı gözlem noktamıza yapılan ve bir şehit, üç yaralı verdiğimiz rejim saldırıları sonrası, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımız ile saldırıyı gerçekleştiren rejim mevzileri etkili şekilde vurulmuştur." denildi.



SALDIRI KASITLI

"Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktamıza bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirilmiştir.

Yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.

Yaralılarımızın tahliye işlemi tamamlanmış ve tedavilerine başlanmıştır.

TÜRKİYE RUSYA'YA İLETTİ: EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAK

Saldırıyla ilgili olarak Rusya’nın Ankara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığına çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş; saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir.

Durum yakından takip edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."