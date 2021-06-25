  • BIST 1.405
  • Altın 498,510
  • Dolar 8,6847
  • Euro 10,3699
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 24 °C
»

Bakanlık duyurdu: Sözleşmeli personellerin ataması gerçekleşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilen 149 sözleşmeli personelin (4/B) atama kurasını gerçekleştirdi.
Bakanlık duyurdu: Sözleşmeli personellerin ataması gerçekleşti

Atama sırasında hak sahiplerinin il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı. 10 kişinin idari büro görevlisi pozisyonuna, 139 kişinin ise idari destek görevlisi pozisyonuna atama teklifleri yapıldı. 

E-uygulama sistemi üzerinden personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atama teklifleri kapsamında 12’si bakanlık ve bağlı kuruluş, 9’u ise üniversite olmak üzere toplam 21 kurum ve kuruluşa atama teklifi yapıldı. 

Atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak. Ayrıca bundan sonraki süreçte hak sahipleri, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmalarını bekleyecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suriye cezaevlerindeki 10 yıllık esaretin izleri25 Haziran 2021 Cuma 11:38
  • 'Çılgın Proje' Kanal İstanbul'un temeli yarın atılıyor25 Haziran 2021 Cuma 11:17
  • ABD çekilmenin ardından Afganistan'da yaklaşık 650 asker bulunduracak25 Haziran 2021 Cuma 11:14
  • Ünye'de 'Delta' varyantı görüldü; 56 kişi karantinada25 Haziran 2021 Cuma 11:03
  • Bakan Elvan'dan yüksek enflasyon mesajı25 Haziran 2021 Cuma 10:31
  • Bakan Akar'dan sert sözler: Kimse aklımızla alay etmesin25 Haziran 2021 Cuma 10:23
  • Milli Savunma Bakanı Akar'dan Afganistan açıklaması25 Haziran 2021 Cuma 10:08
  • Reuters'ın Türkiye'ye ilişkin kullandığı fotoğrafa gazetecilerden tepki25 Haziran 2021 Cuma 10:07
  • Başkentte FETÖ soruşturmasında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi25 Haziran 2021 Cuma 10:01
  • Şantaj yapan eski sevgilisini yakalattı25 Haziran 2021 Cuma 09:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti