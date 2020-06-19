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Bakanlık son rakamları açıkladı! 66 ilde 578 yerleşim yeri karantinada

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Koronavirüs salgını sürecinde, 66 ilimizde, 5 İlçe 3 İlçe, 2 İlçe Merkezi), 17 Belde, 259 Köy, 257 Mahalle, 40 mezara olmak üzere toplam 578 yerleşim yerinde, 508.678 kişi karantina altına alınmıştır.'
Bakanlık son rakamları açıkladı! 66 ilde 578 yerleşim yeri karantinada

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki Umumi Hıfzısıhha kurullarınca, yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmaya devam etmektedir.

Bu kapsamda bugün saat 13.00 itibarıyla 28 ilimizdeki, 2 belde, 28 köy, 40 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 76 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus (48.170)’dir Öte yandan 66 ildeki 502 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırılmıştır. Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde; 19.06.2020 tarihi itibarıyla 66 ilimizde, 5 İlçe 3 İlçe, 2 İlçe Merkezi), 17 Belde, 259 Köy, 257 Mahalle, 40 mezara olmak üzere toplam 578 yerleşim yerinde, 508.678 kişi karantina altına alınmıştır.

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