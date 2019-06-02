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Bakanlıktan deterjan kullanımı uyarısı

Ticaret Bakanlığınca, özellikle bayram temizliği döneminde kullanımı artan deterjan ürünlerine yönelik uyarıda bulunuldu.
Bakanlıktan deterjan kullanımı uyarısı

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimleri yıl boyunca gerçekleştirilen deterjanların, özellikle bayram döneminde tüketimlerinde artış görülüyor.

Yaşanabilecek kazaları önlemek, tüketicilerin sağlık ve güvenliklerini korumak için deterjan ürünlerini satın alırken ve kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunuyor.

Tüketiciler tarafından yoğunlukla tercih edilen deterjan, çamaşır suyu, tuz ruhu gibi temizlik amaçlı ürünlerin yanlış kullanımları sonucunda özellikle farklı maddelerin birbirine karıştırılarak solunması ölümcül kazalara neden oluyor.

Tüketicilerin temizlik ürünü satın alırken orijinal ambalajında bulunan ürünleri tercih etmeleri ve ürün üzerinde bulunan kullanma talimatı, zararlılık ve önlem ifadeleri ile sembollerin dikkate alınması sağlık ve güvenlikleri açısından büyük önem taşıyor.

Tüketicilerin, etiketinde veya ambalajında üretici-ithalatçı bilgileri bulunmayan ürünleri satın almamaları gerekiyor.

Halı yıkama firması uyarısı

Açıklamaya göre, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce deterjan ürünlerinin kullanımında şu hususlara dikkat edilmesi önerildi:

- Kullanma talimatı mutlaka okunmalı, çocuklardan ve gıda maddelerinden uzak tutulmalı, zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezinin (UZEM) 114 numaralı telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetlerinin 112 numaralı telefon aranmalı.

- Çamaşırlar ve bulaşıklar yıkandıktan sonra bol su ile durulanmalı (elde yıkama için olan deterjanlarda), cildi korumak amacıyla ellerin deterjanla uzun süre temasından kaçınılmalı, bu ürünler el, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanılmamalı.

-Çamaşır suyu, tuz ruhu, kireç çözücü, lavabo açıcı gibi ürünleri kullanırken ise eldiven giyilmeli. Başka bir ürün veya maddeyle kesinlikle karıştırılmamalı, ambalaj tamamen boşaltıldıktan sonra geri dönüşüm işlemine gönderilmeli.

- Oda ve araba kokuları gibi hava aromatize edici ürünler, hamilelerin, bebeklerin ve solunum sistemi hastalığı olan kişilerin bulunduğu ortamlarda kullanılmamalı, doğrudan solunmamalı, vücuda temas ettirilmemeli, üründe kullanılan etken maddeler alerjiye sebep olabilir, etiket kontrolü yapılmalı.

Halı yıkama firmalarınca kullanılan malzemeler de bakanlıkça denetlenirken, tüketicilerin ilgili mevzuata uygun temizlik ürünleri kullanan işletmeleri tercih etmesi önem taşıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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