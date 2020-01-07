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Bakanlıktan 'kuru soğan' ve 'patates' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, kuru soğan ve patates ihracının ön izne bağlı mallar listesine eklenmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakanlıktan 'kuru soğan' ve 'patates' açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün Resmi Gazetede yayımlanan, 'İhracatı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ' ile kuru soğan ve patates ihracının ön izne bağlı mallar listesine eklendiği hatırlatılarak, "Alınan bu karar; ihracata herhangi bir yasaklama getirmemiş olup, ülkemizin üretim, tüketim, stok, ihtiyaç ve yurtiçi-yurtdışı piyasa fiyatlarının düzenli olarak takip edilerek, söz konusu ürünlerin ihracatının ön izne bağlanmasını içermektedir" denildi.

'PİYASALAR YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTE'

İki üründe 2019 yılı üretimlerinin bir önceki yıla göre artış gösterdiği ve ülke ihtiyacını karşılayacak seviyelere ulaştığı belirtilerek, "Ancak özellikle kuru soğanda en büyük üretici ve ihracatçı kimi ülkelerde bu yıl iklimsel olumsuzluklardan kaynaklı yaşanan üretim düşüşü ve ithalat talebi yurtiçi- yurtdışı piyasaları etkilemiştir. Patateste de aynı durumun yaşanmaması ve ihracat nedeniyle ülkemizde arz açığı oluşmaması, tüketici fiyatlarında dalgalanma yaşanmaması amacıyla ihracat ön izne bağlanmıştır. Piyasalar, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup gerektiğinde ülke menfaatleri ile üretici ve tüketiciyi koruyacak tedbirler hızla alınmaktadır, alınmaya devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

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