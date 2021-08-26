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Bakanlıktan öğrencilere sportif destek

Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi kapsamında Kağıthane ilçesinde iki okula Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor malzemeleri dağıtıldı.
Bakanlıktan öğrencilere sportif destek

Proje kapsamında bulunan Hacı Ethem Üktem ve Cevdet Şamikoğlu Ortaokullarında okuyan öğrencilere masa tenisi takımı, futbol ve voleybol topu, dart takımı ve birçok spor malzemesi hediye edildi.

Dağıtım törenine Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Öncel, kurum müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı.

Spor malzemesi dağıtım programının ardından Kaymakam Koç ve Başkan Öztekin öğrencilerle masa tenisi maçı yaptı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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