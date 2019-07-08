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Bakanlık'tan tepkiler sonrası Sıla kararı: 15 temmuz için tiyatro demişti

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaz Konserleri adı altında yaptığı programın İzmir ayağında şarkıcı Sıla'ya yer verdi. Gelen tepkiler üzerine Bakanlık konser listesinin revize edileceğini söyledi.
Bakanlık'tan tepkiler sonrası Sıla kararı: 15 temmuz için tiyatro demişti

Kültür ve Turizm Bakanlığı gelen büyük tepkiler üzerine sosyal medya hesabından konserlerin revize edileceğini, milletin hassasiyetini görmezden gelemeyeceklerini söylediler. 

"KONSER PROGRAMI REVİZE EDİLECEK"

Bakanlığın twitter hesabından Bodrum Konserlerine ilişkin yapılan açıklama şöyledir: 

"Devletimiz milletimizin sesini duyar, dinler, anlar ve gereğini yapar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin hassasiyeti bizim hassasiyetimizdir. Gelen yoğun tepki ve eleştirilere kulak tıkamamız düşünülemez. Bu çerçevede Temmuz ayı konser programlarımızı revize edeceğimizi kamuoyumuzun bilgisine sunarız."

HENDEK OPERASYONLARINDA ŞEHİTLERE SÖYLEDİĞİ

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GEZİ TERÖRİZMİ ZAMANINDA12-009.jpg

 

 

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