  • BIST 1.430
  • Altın 454,191
  • Dolar 8,1664
  • Euro 9,6048
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 2 °C
»

Bakım sonrası test sürüşünde devrilen halk otobüsünün şoförü yaralandı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, bakımının ardından test sürüşüne çıkan otobüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Bakım sonrası test sürüşünde devrilen halk otobüsünün şoförü yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde çevreyolunda meydana geldi. Bakım sonrası test sürüşü yapılan Turgut C. yönetimindeki 45 D 6026 plakalı halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce karşı şeride geçti, ardından yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüs içerisinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Turgut C., Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üsküdar'da koluna demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı04 Nisan 2021 Pazar 06:37
  • Otomobilin çarptığı taksi betonla toprak arasında asılı kaldı04 Nisan 2021 Pazar 06:36
  • Van'ın geçmişi ile bugünü fotoğraf sergisinde buluştu03 Nisan 2021 Cumartesi 11:04
  • Ardahan kar yağışıyla nisanda beyaza büründü03 Nisan 2021 Cumartesi 10:46
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölge müdürlüğü sayısı 16'ya çıkarıldı03 Nisan 2021 Cumartesi 10:46
  • Kovid-19'la mücadelede BioNTech aşılarının ilk dozu uygulanmaya başlandı03 Nisan 2021 Cumartesi 10:01
  • Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor03 Nisan 2021 Cumartesi 10:00
  • Almanya'da polisin silahla vurduğu Türk ağır yaralandı03 Nisan 2021 Cumartesi 08:50
  • Ukraynalı gelin Müslüman olup 'Sevde' adını aldı01 Nisan 2021 Perşembe 23:43
  • Bodrum'da marangozhanede yangın paniği01 Nisan 2021 Perşembe 22:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti