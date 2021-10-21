Bakımsızlıktan Çürüyor

ŞU ANKİ HALİ GÖRENLERİ ÜZÜYOR
Tarihi bölgelerdeki pek çok noktaya iki yıl önce dekor amaçlı sabitlenen ve saksı ve çöp kovası olarak da kullanılan demir bisikletlerin şu anki hali görenleri üzüyor. Bisikletlerdeki kaynak kısımlarından kırılmasından dolayı açıkta duran demir parçalar tehlikeye davetiye çıkarıyor. Bölge sakinleri ve turistler, dekor amaçlı kullanılan bisikletlerin ya kaldırılmasını ya da bakım yapılmasını istiyor.
OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA
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