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Bakımsızlıktan Çürüyor

Başkent’in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Hamamönü ve Hamamarkası semtlerine dekoratif amaçlı konulan demir bisikletler bakımsızlıktan çürüyor.
Bakımsızlıktan Çürüyor

ŞU ANKİ HALİ GÖRENLERİ ÜZÜYOR

Tarihi bölgelerdeki pek çok noktaya iki yıl önce dekor amaçlı sabitlenen ve saksı ve çöp kovası olarak da kullanılan demir bisikletlerin şu anki hali görenleri üzüyor. Bisikletlerdeki kaynak kısımlarından kırılmasından dolayı açıkta duran demir parçalar tehlikeye davetiye çıkarıyor. Bölge sakinleri ve turistler, dekor amaçlı kullanılan bisikletlerin ya kaldırılmasını ya da bakım yapılmasını istiyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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