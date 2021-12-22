Bakırköy Belediyesi işçileri eylemlerini CHP İlçe Binasına taşıdı

BAKIRKÖY'de 59 gündür grevde olan Bakırköy Belediyesi işçileri CHP Bakırköy İlçe Binasına girdi.

Belediye-İş Sendikası üyesi işçiler grevlerinin 59'uncu gününde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bakırköy İlçe Başkanlığına girdi. İşçiler, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun taleplerini karşılamaması durumunda eylemlerinin artarak devam edeceğini belirtti. İşçiler ilçe binasına "Yalanlarını artık karın doyurmuyor. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" pankartı astı.



"BİZİ KİMSE AÇLIĞA TERK EDEMEZ"



Belediye-İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan, "Özel çaba harcamamıza rağmen burada siyasi iradenin de yetkili olduğunu ve burayla ilgili karar adlığını biz biliyoruz. Ancak buraya geldiğinde Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu bize ilk gün sıfır zam dayatması şeklinde devam ediyoruz. Asgari ücrette yüzde 50 zam oranlarının konuşulduğu bir yerde buraya uzun yıllar hizmet vermiş çalışanına Bakırköy Belediye başkanı yüzde 5, yüzde 7, yüzde 9 gibi geçmişte uygulanmamış toplu iş sözleşmemizin uygulamamak için ısrarlı bir tavır sergiliyor. Biz de yerel yönetimlerin siyasetle yönetildiğini biliyoruz. Siyasi idarenin sorumluluk alarak burada insanların soğukta mı ölmesini bekliyor. Kovid-19 hastalığına yakalanan bir sürü arkadaşım var. Hatta bu hastalık yüzünden arkadaşımızın bir tanesinin annesi vefat etti. Biz siyasi idarenin buraya bir tepki koyup işçi haklarının haklı taleplerinin karşılamasını bekliyoruz. Bu gün bu eylemi gerçekleştirdik. Bir an önce sorunlarımızın çözülmesi yönünde konuştuk. Sorunlarımızın çözülmemesi durumunda eylemlerimiz daha artarak devam edecektir. Biz burada çalışıyoruz. Ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. Bizi kimse açlığa terk edemez" dedi.





"HAKLI MÜCADELEMİZDE EKMEK PARAMIZ İÇİN BU MÜCADELEYİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"



Eyleme katılan Yılmaz Şutanrıkulu, "Bugün grevimizin 59'uncugünü, biz ekmeğimizi için grevdeyiz. Bugün CHP ilçesini ziyarete geldik. Bu sorunu çözmeleri için kendilerinden rica ettik. Ve görüşmelerimiz olumlu sonuçlanana kadar buradan ayrılmayı düşünmüyoruz. İstediğimiz çok fazla bir şey değil. Enflasyon oranında 2020, 2021 zamlarını istiyoruz. Fakat Sayın Başkanımız Kerimoğlu sıfır zam dedi önce 5,7,9 gibi rakamlar telaffuz ettiler. Bizler de enflasyon oranını kendilerinden talep ettik. Fakat kendisinden kesinlikle bir sonuç alamadık. Masa ortadan kalktı bu artık. CHP ilçenin, ilin ve genel merkezin sorunu haline geldi. Biz de bu sonuçlanana kadar haklı mücadelenizde ekmek paramız için bu mücadeleyi devam ettireceğiz" diye konuştu.





"ÖLSEM DE GERİ DÖNMEYECEĞİM"



Grevde 59'uncu gününü yaşayan İsmail Uluçay, "60 gündür yağmur altındaydık, biz buraya geldiğimizde de kar yağıyordu. Bu soğuk havada toplu sözleşmenin imzalanmaması üzerine greve çıktık. Sesimizi duyurma için Bakırköy İlçe Binasının önündeyiz şu anda. Arkadaşlarımız içeride şu anda. Bakırköy Belediyesinden taleplerimiz. Daha önce diğer belediyelerin biten toplu sözleşmelerindeki gibi enflasyon oranını talep ediyoruz. Zaten bunun üzerinde de bir para istemedik. Biz greve çıkmadan önce şu anda Bakırköy Belediye Başkanı telaffuz ediyor. O zaman bize sıfır zam dayatıyordu. 60 gündür ben evime ekmek götüremiyorum. Maaşımı da alamadım. Pandemi sürecinde de SSK'larımızı alamadık. Yarısı yatıyordu, şu anda hiç yok. Çocuklarım hasta olsalar ben iki gün sonra hastaneye götüremeyeceğim" şeklinde konuştu.