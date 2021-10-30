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Bakırköy Belediyesi işçilerinin başlattığı grev devam ediyor

Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) İstanbul 2 No'lu Şubesi üyelerinin, Bakırköy Belediyesindeki toplu iş sözleşmesinde zam yapılmaması nedeniyle başlattığı grev sürüyor.
Bakırköy Belediyesi işçilerinin başlattığı grev devam ediyor

Belediye önünde çadır kuran sendika üyeleri, bina çevresine "Bu İş Yerinde Grev Var" yazılı pankartlar astı. Grup üyeleri, "Mücadelemiz ekmek mücadelesi", "Hakkımızı talep ediyoruz", "İşçiyiz, haklayız, kazanacağız", ve "Yaşasın örgütlü mücadelemiz" şeklinde sloganlar atarak, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Belediye-İş İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıldan bu yana toplu iş sözleşmesi uygulanmadığı için greve başladıklarını söyledi.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun kendilerine yüzde sıfır zam vermeyi teklif ettiğini anımsatan Doğan, "Bu nedenle, bu ayın 25'inde grev süreci başladı. Bugün hak mücadelemiz 5. gününde belediyenin önünde sürüyor. Temizlik ve fen işleri müdürlükleri ile park, bahçeler ve tiyatro müdürlüğündeki işçi arkadaşlarımız greve katılıyor. Greve 290 tane katılan arkadaşımız var. " dedi.

"Enflasyon oranında bir zam teklifi kesinlikle gelmedi"
Doğan, 7 aydır sözleşmenin imzalanması için mücadele verdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz noktada, enflasyonun yükseldiği, paramızın pul olduğu bir dönemde sıfır zam teklifinde başkan diretiyor. Biz de her gün coşkulu bir şekilde hakkımız alana kadar direnişimize, grev yerinde büyüterek, devam edeceğiz. Bunu yapmak zorundayız. İşçinin belediyeden aldığının dışında başka bir geliri yok. İşçi bunu yapmak zorunda. Başka bir çaremiz yok. Evimize bir parça daha ekmek götürmek için bu onurlu mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek. Bize gelen başka bir teklif yok. Başkanın söylediği 'yüzde sıfır zam.' Bizim ekmeğimiz dışında başka bir amacımız yok. Burada ekmek mücadelesi var, hak mücadelesi var, onur mücadelesi var. Enflasyon oranında bir zam teklifi kesinlikle gelmedi."

Doğan, sorunun masada çözülmesi için her zaman görüşmeye hazır olduklarının altını çizerek, sorunun çözülmemesi halinde diğer şubelerdeki arkadaşlarını da davet edip grevi büyüteceklerini sözlerine ekledi.

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