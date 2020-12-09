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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı: İşkence iddiaları asılsızdır

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün, infaz koruma memurları tarafından darp edildiği ve işkenceye uğradığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı: İşkence iddiaları asılsızdır

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın kuruluşlarında Silivri Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün, infaz koruma memurları tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Silivri Ceza İnfaz Kurumunda bulunan FETÖ/PDY üyesi olup 'Anayasal düzeni ortadan kaldırma' suçundan yargılanıp ceza alan M.A.T. ile silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan (FETÖ/PDY) tutuklu Ö.Ç. 4 Aralık'ta koğuşta tartıştıktan sonra havalandırma bahçesine çıktıkları ve tartışmanın bahçede de sürdüğü, tartışmanın karşılıklı kavgaya dönüştüğü kamera kayıtları ile tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Koğuştakilerin araya girmesi sonucu kavganın sonlandırıldığı belirtilen açıklamada olayla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Kavgada her iki tutuklu da yaralanmıştır. Koğuştakilerin butona basması üzerine infaz koruma memurları gelerek iki tutukluyu koğuştan çıkarmışlardır. Tutuklu M.A.T. işlemler sırasında infaz koruma baş memuruna tekmeyle vurarak yaralamıştır. Yaralanan iki tutuklunun ve infaz koruma baş memurunun tedavileri sağlık kurumunda yapılmıştır. Ayrıca olayla ilgili görgü tanıkları dahil tüm tarafların ifadeleri tutanaklara yansıtılmıştır. Söz konusu olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmış olup işkence iddiaları asılsızdır. Tüm iddialarla ilgili soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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