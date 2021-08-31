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Bakırköy'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bakırköy'de virajı alamayan otomobil sürücüsü, karşı şeritten gelen başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Bakırköy'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaza, saat 10.30 sıralarında Florya Valilik Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ege Karadağ kullandığı 34 AJH 262 plakalı otomobille virajı alamayarak, karşı şeritten gelen Hasan Çobanoğlu idaresindeki 34 PS 8539 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu Karadağ ile 2 yolcu otomobilde sıkışarak hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları otomobilden çıkardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: Haber Kaynağı
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