'Bakkal amcadan' zincir marketlerin pazar günleri kapatılması talebi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında zincir marketlerin bir süre pazar günleri kapalı tutulmasından memnuniyet duyan bakkal esnafı, uygulamanın sürdürülmesini istiyor.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge doğrultusunda 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar devam eden tam kapanma döneminde, zincir ve süper marketler pazar günleri kapalı kalırken bakkallar faaliyetlerini sürdürdü.

Uygulamaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan İstanbul Bakkallar Odası (İSTBAKO) Başkanı İsmail Keskin, zincir ya da süper marketlerin tam kapanma sürecinde pazar günleri kapalı tutulmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Keskin, Türkiye'de uzun yıllardır perakende piyasasını düzenleyen yasanın gündemlerinde bulunduğunu ancak bir sonuca gidilemediğini dile getirdi.

Son yıllarda zincir marketlerin sayısındaki artışa dikkati çeken Keskin, "Zincir marketlerin ve marketlerin sahada gelişigüzel çoğalması, artması küçük esnafı zorda bıraktı. Küçük esnaf olarak her zaman vatandaşın, halkın yanındayız. Vatandaş sıkıştığı zaman onu kucaklayacak tek yer küçük esnaf, yani bakkaldır'' ifadelerini kullandı.

İSTBAKO Başkanı İsmail Keskin, zincir marketlerin sahada çoğalmasının aradaki dengeyi değiştirdiğini dile getirerek bakkal esnafının, zincir marketlerin çalışmalarına ve çalışma saatlerine bir düzen getirilmesini istediğini vurguladı.

Keskin, "Bu işin bir kanunu, kuralı, disiplini olmalı diye düşünüyoruz. Zincir marketlerin haftada en az bir gün kapanmasını istiyoruz. Bunun sahada düzeni getireceğini, esnafı rahatlatacağını düşünüyoruz. Zincir marketlerin çoğalmasının ve mantar gibi her yere yayılmasının durdurulmasını istiyoruz." dedi.

Tam kapanma dönemindeki uygulamanın yansımalarını yaşadıklarını aktaran Keskin, bu dönemde bakkalların yüzünün güldüğünü ifade etti.

"Haftada en az 1 gün sadece bakkallar çalışsın"

Keskin, tam kapanma sürecinde zincir ve süper marketlerin pazar günü kapanmasının bakkallar açısından "can suyu" olduğunu savunarak, "Bu zincir marketlerin kesinlikle hafta sonları ya da pazar günleri kapatılmasını bekliyoruz. Zaten bunu teyit ettik. Saha teyit etti. Bu uygulamanın devamı için ilgililerden, yöneticilerimizden, bize can suyu olmuş bu durumun yasalaşmasını, bu konuda bize destek olmalarını istiyoruz. Haftada en az 1 gün sadece bakkallar çalışsın." ifadelerini kullandı.

Keskin, "Bakkal amcanın" toplumun her sokağında, her mahallesinde olduğunu ve yaşatılması gerektiğini vurguladı.

Fatih'te bakkal Abdulhadi Sepkiktay da bakkalların çeşitli sıkıntılar yaşadığını dile getirerek, pandemi döneminde bunların daha da arttığını söyledi.

Sepkiktay, zincir marketlerin tam kapanma döneminde pazar günleri kapalı tutulmasının kendilerini memnun ettiğini ve uygulamanın sürekli hale getirilmesini istediklerini sözlerine ekledi.