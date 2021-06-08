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Baklavada 'fahiş fiyat' uyarısı

Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Baklavacılar, Tatlıcılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Bayrakçı, baklavanın kilosunun 110 TL olduğunu, ancak bazı işletmelerin fahiş fiyat artışı yaptığını söyledi.
Baklavada 'fahiş fiyat' uyarısı

Kentte bazı firmalar son günlerde baklavanın kilosunu 150 TL'den satmaya başladı. Birçok işletmenin girdi maliyetlerini gerekçe göstererek yaptığı fiyat artışına Lokantacılar Kebapçılar Baklavacılar Tatlıcılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Bayrakçı, tepki gösterdi.

Baklavanın kilosunun 110 TL olduğunu, fahiş fiyat zammının kabul edilemez olduğunu belirterek halkı uyaran Bayrakçı, "Yönetmeliğe göre, üyelerimizden gelen taleple komisyon belirleyerek fiyat tarifesi oluştururuz. Bu fiyat tarifesi Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylandıktan sonra uygulanabilir. Şu an için fiyat artışı yapılmadı ama son günlerde işletmelerin baklavaya yaptığı zammı biz de duyduk ve tasvip etmiyoruz. Bazı işletmeler, zamlı fiyattan satış yapıyor. Bu uygun değil ve baklavacılara fiyat tarifesine uymaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.

'FİYAT ARTIŞI YAPACAĞIZ, İKİ TARAFI DA MAĞDUR ETMEYECEĞİZ'

Baklavacı esnafından fiyat artışı için kendilerine talep geldiğini ve oda olarak bu yönde çalışma başlattıklarını da anlatan Bayrakçı, şöyle konuştu:

"Üyelerimiz bizden zam yapılmasını istedi. Biz de bunun için çalışma başlattık. Zamlarla ilgili en kısa zamanda komisyon kurarak, fıstık ve sade yağa gelen zamları hesaplayarak yeni fiyat belirleyeceğiz. Biz baklavacı esnafımızın mağdur olup, zararına satış yapmasını istemiyoruz. Baklava tüketicilerinin de fahiş fiyatla baklava almasını istemiyoruz. İki tarafın da dengesini gözetmek istiyoruz. Bize göre şu an satış yapılan fiyat yüksek gözüküyor. Çünkü girdi maliyetlerini hesaplamadık. Yapılan hesaplamaların ardından fiyat belirlenecek. Fakat şu an baklavanın tarife fiyatı 110 TL'dir. Burada tüketicilere de görev düşüyor. Baklava alırken mutlaka fiyat tarifesi sorması gerekiyor. Resmi fiyat tarifemiz var ve buna uymayanlara cezai yaptırım uygulanıyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
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