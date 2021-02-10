  • BIST 1.556
  • Altın 419,765
  • Dolar 7,0723
  • Euro 8,5786
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 3 °C
SON DAKİKASanayi ve Teknoloji Bakanı Varank konuşuyor
»

Bakliyat üretimi sağlanan desteklerle artıyor

TMO Genel Müdürü Güldal, "2020 yılı üretimimiz, kırmızı mercimekte yüzde 6 artışla 328 bin ton, yeşil mercimekte yüzde 3 azalışla 42 bin ton, kuru fasulyede yüzde 24'lük artışla 280 bin ton seviyesinde gerçekleşti." dedi
Bakliyat üretimi sağlanan desteklerle artıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal,, AA muhabirine, 10 Şubat Dünya Bakliyat Günü dolayısıyla değerlendirmede bulundu.

Baklagillerin besin değeri açısından et ürünlerine eşdeğer bir protein sağladığını ifade eden Güldal, Türkiye'nin baklagillerin gen merkezi olduğunu, ekolojik şartlar bakımından da bu ürünün üretimine uygun bir ortam bulunduğunu söyledi.

Güldal, bu nedenle Türkiye'de geleneksel tarım ürünlerinden biri olan baklagillerin, tarla bitkileri ekim alanları içinde tahıllardan sonra ikinci sırada geldiğini bildirdi.

Baklagil üretiminin istihdama katkıları, ihracat potansiyeli ve ekim nöbetine kolayca girebilme gibi avantajları nedeniyle üretim ve tüketimde önemli bir ürün olduğunu anlatan Güldal, ürünün toprak verimliliğini artırma açısından da önem taşıdığını dile getirdi.

Güldal, TMO olarak bakliyat üretimi ve üreticilere desteklerini sürdürmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Bakliyat ekimini yaygınlaştırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız vermiş olduğu destekleri son yıllarda artırdı. Hükümetimiz de 2018 yılından itibaren TMO'nun görev alanına bakliyat ürünlerini dahil etti. Böylece TMO bakliyata alım garantisi verdi. Bu da üretimde artışı olumlu etkiledi." diye konuştu.

"Nohutta net ihracatçı konumuna geldik"
İzlenen politikalar ve verilen destekler sayesinde bakliyat üretiminde artış olduğuna dikkati çeken Güldal, şunları kaydetti:

"Bakliyat ürünlerinde 300 lira olan ton prim destekleri 2018'den itibaren 500 lira olarak verildi. Gelinen noktada 2020 yılı üretimimiz, nohutta 630 bin tonla bir önceki yılla aynı seviyede, kırmızı mercimekte yüzde 6 artışla 328 bin ton, yeşil mercimekte yüzde 3 azalışla 42 bin ton, kuru fasulyede yüzde 24'lük artışla 280 bin ton seviyesinde gerçekleşti."

Nohutta artan üretim sayesinde ülkenin son yıllarda net ihracatçı konumuna geldiğini ifade eden Güldal, bu üründe ihracatın, 2017'de 23 bin ton iken 2018'de 117 bin tona, 2019'da 127 bin tona ve 2020'de 135 bin tona yükseldiğini bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakliyat üretimi sağlanan desteklerle artıyor10 Şubat 2021 Çarşamba 09:25
  • Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı10 Şubat 2021 Çarşamba 09:25
  • IMF Rusya ekonomisi için bu yıl yüzde 3'lük büyüme tahmininde bulundu10 Şubat 2021 Çarşamba 09:24
  • Nissan mali yıl net kar kaybı beklentisini düşürdü10 Şubat 2021 Çarşamba 09:24
  • Fas'tan Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'ndaki değişikliğe onay10 Şubat 2021 Çarşamba 09:18
  • Twitter, 2020'de 3,7 milyar dolarlık gelir elde etti10 Şubat 2021 Çarşamba 09:15
  • Diyarbakır'da yaklaşık 10 bin kişilik istihdam sağlayacak Karacadağ OSB için ilk adım atıldı09 Şubat 2021 Salı 14:22
  • TCMB Başkanı Ağbal: Sıkı para politikası, daha ılımlı bir ekonomik aktivite düzeyine yönelim sağlayacak09 Şubat 2021 Salı 13:10
  • Hükümetin başlattığı inşaat projeleri çimento sanayicilerini umutlandırdı09 Şubat 2021 Salı 13:10
  • Sevgililer Günü'nün simgesi gülde 5 yıllık ticaret hacmi 17,6 milyon dolar oldu09 Şubat 2021 Salı 13:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti