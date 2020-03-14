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Bakliyatta stoklar 2 yıl yetecek ürünle dolu

Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, "Marketlerde fazla talepten dolayı, geçici ve o anlık azalma olmuş olabilir. İnsanlar, bakliyat ve makarnaya yöneldi ancak bunlar stoklarda misliyle var" dedi.
Bakliyatta stoklar 2 yıl yetecek ürünle dolu

Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bakliyat ürünlerine olan talebin karşılanmasında herhangi bir sıkıntı olmadığını, 2 yıl yetecek stokların bulunduğunu bildirdi.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, bakliyat ürünlerinin tüketiminde ve üretiminde öne çıkan ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Ülkede ilk Kovid-19 vakasının görülmesiyle temel gıdalara yönelik talepte artış yaşandığını belirten Özdemir, vatandaşların yaratılan suni panik havası nedeniyle endişelenmemesi gerektiğini vurguladı.

Özdemir, bazı internet sitelerindeki bakliyat ürünleriyle ilgili astronomik fiyatlara inanılmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Uyguladığımız bir fiyat artışı yok, Allah'a bin şükür stoklarımızda da bir problem yok." dedi.

Türkiye'nin tamamında hizmet veren zincir marketlerle sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Özdemir, şöyle konuştu:

"Ülkemizde, 3 zincir marketin 21 bin marketi var. Bunlar, bizlere 2 hafta önce ulaşarak 'Taleplerimizi yüzde 30 kadar artırsak karşılayabilir misiniz?' dediler. Biz de stoklarımızda ürün olduğunu, hatta memnun olacağımızı ilettik. Son 3-5 günlük süreçte bu marketler taleplerini yüzde 30 civarında artırdı. Marketlerde fazla talepten dolayı, geçici ve o anlık azalma olmuş olabilir. İnsanlar, bakliyat ve makarnaya yöneldi ancak bunlar stoklarda misliyle var. Türkiye İstatistik Kurumunun rakamlarına göre bir kişinin tükettiği yıllık nohut 5 kilogram, kırmızı mercimek de bu orana yakın. Fasulye 3,5 kilogram, yeşil mercimek 1,5 kilogram. Bunlar Türkiye'de tüketilen, gerçek rakamlar. İnsanlar tedbir için alıyorlar."

"Ürünlerin tedariğinde hiçbir sorun olmaz"
Ürün tedariğinden dağıtımına kadar hiçbir problemin olmadığına dikkati çeken Özdemir, "Herkes rahat olsun. Herkese 2 sene yetecek kadar ürün, stoklarda var. Bizi yeni hasat mevsimine çıkaracak kadar fazlasıyla bakliyatımız var. Ürünlerin tedariğinde, dağıtımında ve bulunmasında hiçbir sorun olmayacağını çok rahat söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

İnternet sitelerindeki suni fiyatlara aldanılmaması gerektiğini yineleyen Özdemir, bazı marketlerde boşalan rafların kısa süre içerisinde dolacağını sözlerine ekledi.

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