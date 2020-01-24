  • BIST 121.861
  • Altın 298,173
  • Dolar 5,9373
  • Euro 6,5526
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 0 °C
»

Bakteriler kimyasal atıkları altına dönüştürdü

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Teknokent çatısı altında yer alan bir Ar-Ge şirketi, "Cupriavidus metallidurans" isimli bakteriyi kullanarak kimyasal atıklardan altın imal ettiğini bildirdi.
Bakteriler kimyasal atıkları altına dönüştürdü

Farmapark Ar-Ge Biyoteknoloji Genel Müdürü Erdal Alsancak, biyoteknoloji ve fermantasyon işlemleriyle bakterinin, kimyasal atıklarda bulunan altın klorür ve diğer metabolitleri yüzde 99 saflığında altına dönüştürdüğünü söyledi.

Buradan hareketle "Cupriavidus metallidurans" isimli bakteriyle kimyasal atıklardan altın ürettiklerini anlatan Alsancak, bu çalışmanın bilim dünyası için önemli olduğunu dile getirdi.

Çalışmanın 4 ay sürdüğü dile getiren Erdal Alsancak, şöyle konuştu:

"Bu bakterinin ağır kimyasallarda bulunan altın klorür veya diğer metabolitleri kullanarak altın ürettiğini gözlemledik. Bu çalışmayı sadece laboratuvar ortamında yaptık. Henüz endüstriyel alanda kullanılmıyor ama çalışmanın ileride ağır sanayi atıklarının değerlendirilmesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz bu çalışmayı biyoteknolojiye ilgi duyan, bilim insanı olmak isteyen genç arkadaşlarımıza yeni ufuklar açması için yaptık."

"Altının yüzde 99 saflığında olduğunu gördük"

Alsancak, kimyasal atıkları uygun şartlarda fermantasyona tabi tuttuklarını belirterek, "Elimizde bulunan bakteriyi bu ortama aşıladık ve daha sonra bu bakteriler kimyasal atıklardan altın üretti. Altının saflığını ölçen analizler yaptığımızda ise üretilen altının yüzde 99 saflığında olduğunu gördük." diye konuştu.

"İlk kez biz ürettik ve literatüre girdik"

Çalışmanın son derece maliyetli olduğunu aktaran Erdal Alsancak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bir bakterinin bu şekilde kimyasal atığı altına dönüştürme işlemi gerçekleştirilmemişti. Türkiye'de literatürde de böyle bir şey yoktu, ilk kez biz ürettik ve literatüre girdik. Geçtiğimiz yıllarda ABD'de böyle bir çalışma yapılmıştı. Biz de bundan ilham alarak yaptık. Onlar kendi atıklarıyla böyle bir şey yapmıştı. Biz de ülkemizdeki otomotiv sektörünün zehirli ve toksik atıklarını kullanarak bunu başardık. Yani yöntem ve kullanılan hammadde farklıydı. Dolayısıyla, bu anlamda özgün bir çalışma gerçekleştirmiş olduk."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Soğukta kaskatı bulduğu köpeği, kalp masajı ile hayata döndürdü24 Ocak 2020 Cuma 11:34
  • Dünya genelinde 657 milyon çocuk hala okuma yazma bilmiyor24 Ocak 2020 Cuma 11:25
  • Adanalıların yeni gözdesi; billur kebabı24 Ocak 2020 Cuma 09:55
  • Oslo'da Muhammed en popüler isim oldu24 Ocak 2020 Cuma 09:42
  • Grip aşısı hastalığı hafif geçirmeyi sağlıyor24 Ocak 2020 Cuma 00:50
  • Tebük Seferi24 Ocak 2020 Cuma 00:05
  • Büyüyünce Acun Olacağım Baba24 Ocak 2020 Cuma 00:04
  • Damızlık romanov koyunu özellikleri nelerdir, hangi ilde bulunur?23 Ocak 2020 Perşembe 15:32
  • Ukrayna'dan getirilen Romanov koyunları Giresun'a uyum sağladı23 Ocak 2020 Perşembe 14:43
  • Belediye temizlik görevlisinin türkü videosu sosyal medyayı mest etti23 Ocak 2020 Perşembe 11:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti