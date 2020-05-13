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Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının kapasitesi artırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında dış ticarette talebin arttığı Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattına ilave 3 bin 500 ton kapasite artışı sağlayacak konteyner aktarma sisteminin kurulduğunu bildirdi.
Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının kapasitesi artırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,  AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınması amacıyla önemli tedbirler aldıklarını, aynı zamanda ticaretin sürdürülmesi yönünde de çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Güvenliğinin yüksek olması nedeniyle demir yolu taşımacılığına talebin önemli ölçüde arttığına işaret eden Karaismailoğlu, özellikle Orta Asya ile dış ticaret noktasında Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu hattına yönelik de büyük talep artışı yaşandığını dile getirdi.

Karaismailoğlu, bu talebi karşılamak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ek günlük net 3 bin 500 ton yükün taşınabilmesi için çalışma başlatıldığını açıkladığını anımsattı. Bakan Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla bu zor dönemde BTK hattının kapasitesini artıracak çalışmaları hızla tamamladık. BTK demir yolu hattına ilave 3 bin 500 ton kapasite artışı sağlayacak konteyner aktarma sistemini, Türkiye-Gürcistan sınırının Türkiye tarafındaki Canbaz İstasyonu'na kurarak faaliyete geçirdik." diye konuştu.
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"Aktarma sistemini kullanan ilk tren yola çıktı"
Karaismailoğlu, Gürcistan, Azerbaycan ve Rusya'ya ait hatların ray genişliğiyle Türkiye ve Avrupa ülkelerinin ray genişliğinin farklı olması nedeniyle vagon aktarması ya da tekerlek takımlarının değiştirilmesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

"Gürcistan sınırına kurduğumuz konteyner aktarma sistemiyle söz konusu aktarmaları hızlandırdık. Böylece günlük net 3 bin 500 tona kadar kapasiteyi de artırdık. Şu anda aktarma sistemini kullanan ilk trenimiz, Kazakistan ve Azerbaycan'dan yüklenen 15 vagon 27 konteyner içinde 1200 ton maden, tarımsal ürünler ve ferro silikon ham maddesini Mersin, Derince ve Denizli'ye götürmek üzere yola çıkmış bulunuyor."
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520 bin ton yük taşındı
BTK demir yolu hattının Avrupa ile Asya arasında köprü olma özelliğini her geçen gün pekiştirdiğini vurgulayan Karaismailoğlu, demir yolu hattından taşınan yük miktarının giderek arttığını söyledi.

Demir yolu hattının Türkiye ile dost ve kardeş ülkeler Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Rusya ve Çin arasındaki ticarette önemli bir rol üstlendiğini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu hattan bugüne kadar 5 bin 250 konteyner içinde 240 bin ton ihraç malı, 5 bin 300 konteyner içinde 280 bin ton ithal malı veya Avrupa'ya giden transit yük taşındı."

Bakan Karaismailoğlu, yaşanan gelişmelerin BTK demir yolu hattının ne kadar önemli bir yatırım olduğunu gözler önüne serdiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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