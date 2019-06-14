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Bal duası nedir, bal duası nasıl yapılır?

Van'da geçen yıl kurak ve verimsiz bir sezon geçiren arıcılar bu yıl ‘bal’ duasına çıktı. Peki bal duası nedir, bal duası nasıl yapılır? Bal duası tıpkı yağmur duası gibi halkın topluca bölge dışına çıkarak yaptığı duadır. Ayrıntılar haberimizde:
Bal duası nedir, bal duası nasıl yapılır?

Van'da arıcıların bal duasına çıkması internette bal duası nedir, bal duası nasıl yapılır sorularını gündeme getirdi. 

Bal duası tıpkı yağmur duası gibi halkın topluca bölge dışına çıkarak yaptığı duadır.

Ayrıntılar haberimizde:

Yüksek rakımlı yaylaları ve zengin bitki örtüsüyle arıcılık için önemli bölgeler olan Van ve çevresinde, geçtiğimiz yıl sezon verimsiz geçti. Bununla ilgili çözüm önerileri ve yapılacaklar konusunda Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan arıcılarla Bahçesaray ilçesinde bir toplantı yaparak fikir alışverişinde bulunuldu. Geçtiğimiz yıl kurak ve verimsiz bir sezon geçiren arıcılar, bunu mevsim şartlarının zamanında yaşanmamasına ve küresel ısınmanın etkilerine bağladı.

Bu yıl da aynı şeylerin yaşanmaması için toplanan arıcılar sezonu açarken, bereketli olması için 'bal' duasına çıktı. İmam eşliğinde Bahçesaray'ın yüksek rakımlı bölgesinde bal duasına çıkan arıcılar, dua okuyup verimli bir sezon geçirmeyi diledi.

Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, Bahçesaray'ın tarım ve hayvancılıktan sonra ikinci geçim kaynağının balcılık olduğunu belirterek, "Bugün bütün arıcılarımızla birlikte toplandık. İçinde bulunduğumuz yıl için, ‘ne yapılabilir’ diye konuşup fikir alışverişinde bulunduk. Geçtiğimiz yıl kurak bir sezon geçirdik. Küresel ısınmasının etkileri her geçen yıl daha da hissedilir bir duruma geldi. Geçtiğimiz yıl arı kayıplarını yaşadığımız ve kurak geçen bir bal sezonu yaşadık. Bu sene olabilecek ihtimallere karşı biz de dinen inancımız gereği arıcılarımızla birlikte 'bal' duasına çıktık. Amacımız her duada olduğu gibi bizim de Rabbimizden beklentimiz bol bereketli bir sezon geçirip, bu sektördeki insanların yüzlerinin gülmesidir. Umarım dualarımız kabul olur ve verimli bir sezon geçiririz" dedi. 

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Kuraklık dönemlerde tıpkı bal duası gibi yağmur yağması için yağmur duasına da çıkılabiliyor. 

Yağmur duası nedir, yağmur duası nasıl yapılır, istiska nedir?

Kuraklık dönemlerinde yağmur yağması için yapılan duaya yağmur duası, yani istiska denir. 

Diyanet'in görüşüne göre, yağmur duası yapılacağında, üç gün peş peşe cemaatle birlikte yerleşim yeri dışına çıkıp dua yapmak müstehaptır. Duadan önce fakirlere sadaka verilmesi, herkesin günahlarından tövbe ve istiğfar etmesi, küs olanların barışması uygun olur. Yağmur duasına giderken mütevazı ve boynu bükük bir durumda olmak, ihtiyarları ve çocukları, yavrularıyla birlikte hayvanları da götürmek müstehaptır (Zeylaî, Tebyîn, I, 231).

Yağmur duasında kıbleye dönülür, imam ayakta ellerini yukarıya kaldırarak dua eder; cemaat de oturduğu yerde ellerini kaldırarak “âmin” der (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 169).

Ebû Hanîfe’ye göre yağmur duasında kılınacak sünnet bir namaz yoktur. Ancak, cemaatin ayrı ayrı namaz kılması caizdir.

İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’e göre ise, bayram namazı gibi iki rekât cemaatle namaz kılmak menduptur. Yağmur duasında, ezan okunmaz, kâmet getirilmez, zevâid tekbirleri alınmaz. Namazdan sonra hutbe okunur. Hutbe bitince imam insanlara arkasını döner, hep beraber kıbleye yönelerek dua ve istiğfar ederek yağmur talep ederler (Kâsânî, Bedâi‘, I, 282-284).

Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde ise, yağmur duasında bayram namazı gibi zevâid tekbirleri getirilerek cemaatle kılınan iki rekâtlık bir namaz ve hutbe vardır (Nevevî, el-Mecmû’, V, 74; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 338-339; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, I, 325).

 

Gazeteilksayfa.com

 

 

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