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Bal gibi kurs

Mamak Belediyesi, Mamak Kadın Kooperatifi (MAKKOP) iş birliği ile ilçede arı üreticiliğinin ve veriminin artırılması amacıyla Kutludüğün Bilim Sanat Merkezi ve Lalahan Aile Merkezinde kadınlara yönelik arıcılık kursu düzenledi. 
Bal gibi kurs

Kursta hem kadın istihdamına destek hem de bilinçli arıcıların yetiştirilmesi hedefleniyor. Kursun tamamlanmasıyla birlikte kovan da verilecek Mamak’ın Kraliçe Arıları, bal hasadı gerçekleştirecek. Kırsal kalkınma projelerine önem verdiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ““Malum bütün kovanı kraliçe arı yönetir. Biz de bu nedenle önce kraliçeleri eğitelim dedik. Birçok yöresel ürüne sahip olan Mamak ilçemiz kadınlarımız sayesinde balıyla da marka oluyor” dedi.

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Sofralar Mamak balıyla tatlanacak

Bir ay süren kurs iki kez mezun verirken, mezun olan toplam 47 kadın sertifikalı birer arıcı oluyor. Doğada kovan başında pratik yapan kadın kursiyerler; bal, polen, propolis, arı zehri gibi arı ürünlerinin yanında arı sütü ve ana arı(kraliçe arı) üretim eğitimi de alıyor. İstihdam oluşturulması amacıyla çalışmayan kursiyer kadınlara Mamak Belediyesi tarafından arılı kovan da verilecek. Kadın arıcılar, bal üretiminin yanı sıra ekonomik değeri yüksek arı sütü, propolis ve polen gibi ürünleri de üretip aile bütçelerine gelir sağlıyor. Bal üretmenin inceliklerini öğrenen kursiyer kadınlara; balarısı ırkları, koloni bireyleri, mevsimsel bakım, bal üretimi, diğer arı ürünlerinin üretimi, ana arı yetiştiriciliği, arı sağlığı hakkında da eğitimlerin yanı sıra doğanın dengesinin korunmasına da katkı adına verilen eğitimler tamamlanınca gerçekleştirilecek bal hasadı ile birlikte Mamak balının da bilinirliği artacak.

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Kursa katılan kadınların üreteceği ‘Mamak balı’nın kooperatif aracılığıyla da satışa sunulacağını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse proje ile ilgili şunları kaydetti: “Mamak kırsalı, arıcılık için zengin bir floraya sahip. Biz daha önce de Gökçeyurt Mahallesi’nde Bal Ormanı Projesi’ni hayata geçirmiştik. Burada tıbbi aromatik bitki bahçesi için Orman Bölge Müdürlüğü ile fidan dikimi yapmıştık. Bu zenginliği bir adım daha ileriye taşımak adına kadınlarımıza yönelik arıcılık kursu düzenliyoruz. Başlattığımız kursta önceliği kadınlara verdik. Malum bütün kovanı kraliçe arı yönetir.

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Biz de bu nedenle önce kraliçeleri eğitelim dedik. Arıcılığın da ilçemizde bu işle uğraşanlara ekonomik olarak büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kurslarımızı bitiren kadınlarımızın bu alanda başarılı olmaları bizi de mutlu ediyor. Ürettikleri ürünler, kooperatifimiz aracılığıyla ‘Mamak balı’ olarak satılacak. Birçok yöresel ürüne sahip olan Mamak ilçemiz kadınlarımız sayesinde balıyla da marka oluyor. Kadınlarımızın istihdamına katkı sağlayacak bu tür projelerimizi de devam ettireceğiz” dedi.


 

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