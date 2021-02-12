Bala Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Ankara'nın Bala ilçe belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye kadrosunda yer alan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesinin imza törenine, Belediye Başkanı Ahmet Buran ile Hizmet-iş Sendikası 5 No’lu Şube Başkanı Murat Demirtaş, Başkan Yardımcısı Necmi Çetin, sendika uzmanı Halil Özbek, Belediye Sendika Temsilcisi Kerem Yıldırım katıldı.

İmza töreninde konuşan Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, 2021'de en düşük işçi maaşlarının 4 bin liraya yükseldiğini belirtti.

Buran, "Artık Bala Belediyesi kendi kendine yetebilen, işçisi ile memuru ile kendi öz malları ile tam bir ekip ruhu ile halkına hizmet eden bir belediye olmuştur. Çalışanlarımızın huzuru, refahı bizim mutluluğumuz onurumuz olmuştur. Yeni ücretleri işçi kardeşlerime ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun." dedi.