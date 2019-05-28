Balâlılar buluştu Estergon Kalesinde buluştu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Balâlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği iftar programına katılarak, Ramazanın birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olmasını temenni etti.

Estergon Türk Kültür Merkezinde, Balâlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi (MYK) İbrahim Çiftçi, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Balâ Belediye Başkanı Ahmet Buran, İş İnsanı Osman Şahin, İş İnsanı İlker Aksümer, Balâlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nihat Yıldırım ve yönetim kurulu ile Balâlı’lar katıldı.

BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programında hemşehrileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yüce Rabbim oruçlarımızı makbul eylesin. Ramazan-ı Şerif milletimize, devletimize, İslam alemine hayırlar ve güzellikler getirsin. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimize vesile olsun. Rabbim hepimizi Ramazan bayramına eriştirsin. Balâlı hemşehrilerimizle bizleri buluşturan dernek başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine ve bu güzel programa katılarak bizleri yalnız bırakmayan değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu güzel ayda bir araya geldik, birliğimiz daim olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

BALÂ’NIN İNSANI MEŞHURDUR

“Bizleri buluşturan Balâ ve Keçiören’e çok emek vermiş, Keçiörenli’lerin tabiriyle ‘efsane başkan’a teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasına başlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya da, “Her şehrin bir özelliği ön plandadır, bir şeyiyle meşhurdur. Balâ’nın ise insanı meşhurdur. Havası sert, insanı merttir, Balâlı’lar vatanına, milletine bağlı ve çalışkan olur. Hepimiz Bal için çalışıp çabalarken aynı zamanda ülkemize her alanda katma değer yaratacak ve inşallah ülkemizi üst noktalara taşıyacağız” dedi.

EFSANE BAŞKAN GERİ DÖNDÜ

27 Mayıs 1960 İhtilali sonrasında idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes’i anarak konuşmasına başlayan Balâlı’lar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nihat Yıldırım da, “Efsane başkanımız geri döndü, bizlere her zaman destek olan kendisine teşekkürlerimizi sunuyor, nice Ramazanlarda buluşmayı temenni ediyorum” diye konuştu.

