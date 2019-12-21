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Balat sapığı tutuklandı

Fatih Balat'ta takip ettiği kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli H.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Balat sapığı tutuklandı

Balat'ta 15 Aralık'ta iş yerine yürüyen 36 yaşındaki S.K. isimli kadını, takip ettikten sonra boynundan tutup öperek taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan H.P., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça sorgulanan şüpheli H.P. "Basit cinsel saldırı" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgusu yapılan şüpheli H.P'nin tutuklanmasına karar verildi. 

OLAYIN GEÇMİŞİ

Güvenlik kamerasına yansıyan olay 15 Aralık, saat sabah 08.40 sıralarında, Balat Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak'ta yaşandı. Balat'ta bulunan iş yerine yürüyen 36 yaşındaki S.K. isimli kadını, şüpheli H.P. takip etmeye başladı. Arkadan yaklaşan şüpheli, kimsenin olmadığı sırada, kadını fiziksel olarak taciz etti. S.K.'nın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak, kadının yardımına koştu. Şüpheli, mahallelinin dışarı çıkmasıyla koşarak kaçmaya başladı. Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli H.P.  yakalanarak gözaltına alındı. 

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