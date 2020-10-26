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Balık mezadında çekişmeli pazarlık

Tonlarca balığın kasalarla satıldığı mezada, balıkçılar ve vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Mezatta ucuz balık alabilmek için çekişmeli pazarlık yaşanıyor.
Balık mezadında çekişmeli pazarlık

15 Eylül itibarıyla av yasağının sona ermesinin ardından Antalya'da balık almak isteyenler, gün doğmadan Balıkçı Barınağı'na gelerek mezada katılıyor. Sabahın ilk ışıklarında başlayan mezada, onlarca kişi yoğun ilgi gösteriyor. Mezatta balıkçılar ve vatandaşlar arasında pazarlık yaşanıyor. Mezatta en iyi teklifi veren alıcılar, kasa kasa taze balık alıyor.

7'DEN 70'E SABAHIN İLK IŞIKLARINDA MEZADA KATILIYOR

'Vira Bismillah' deyip denize açılan balıkçılar, kısmetine çıkan balıkları gece saatlerinde balık hallerine getiriyor. Balıklar halde tür, cins, boyut olarak toplanıp sayıma gönderiliyor. Ardından balıklar kasalara yerleştirilip mezada hazır hale getiriliyor. Balık almak isteyenler ise 7'den 70'e kadın, erkek, çocuk demeden saat 03.00 sularında Balıkçı Barınağı'na gelmeye başlıyor. Buzların arasında balıklar mezatta satışa çıkarılıyor. Balık mezadı ise saat 05.00 civarında başlıyor.

EN YÜKSEK TEKLİFİ VEREN BALIKLARIN SAHİBİ OLUYOR

Mezatta kasa usulü satılan balıklar uygun fiyatta alıcısını bekliyor. Mezatta vitrine çıkartılan balığın türü söylendikten sonra art arda fiyatlandırılıyor. Alıcılar kendi aralarında kıyasıya mücadelede ederek en iyi teklifi vermeye çalışıyor. En iyi yüksek teklifi veren alıcı ise balığın sahibi oluyor.

BALIK BEREKETİ

Antalya Balıkçı Barınağı'nda Akdeniz'e özgü balıkların yanı sıra, Karadeniz palamudu, Marmara hamsisi, istavrit, barbun, karides, kalamar, çipura, levrek gibi birçok tür bolluğuyla dikkat çekiyor. Buzlu kasalar içerisindeki balıklar toptan satışa sunulduğu için daha uygun fiyatlarda alıcı buluyor.

'PALAMUT KASASI 120, ÇİPURA İSE 250 TL'

Antalya Balıkçı Barınağı'ndaki mezatta barbunun kasası büyüklüğüne göre 100-300 TL, gopez, istavrit 50-100 TL, palamut 120-200 TL, çipura ve levrek kasası ise 250-350 TL arasında satılıyor. Kasalar ise 10 kilogram ve üzeri olacak şekilde ayarlanıyor.

4 KASA MERCAN 50 LİRAYA SATILDI

Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, çekişmeli olarak saatler süren mezatta balığın fiyatını belirlemek amacıyla bağırmaktan sesinin kısıldığını anlattı. Balık hallerinde balıkların uygun fiyatlarda satıldığını vurgulayan Demir, “Mezatlar şu ara baya çekişmeli ve güzel geçiyor. Gümbür gümbür mezatlarımız oluyor. Balık en ucuz hallerde oluyor. Az önce 4 kasa mercanı 50 liraya verdim. Dışarıda kasasını 50 liraya almak mümkün değil. Kilosunu 50 liraya alırsınız. Buna benzer tekir barbunlarımız, hamsilerimiz var" dedi.

Balığın sağlık için de yararlı olduğunu vurgulayan İlhami Demir, “B12 yönünden zengin. Kalp damar sağlığı için önemli. Yetkililerin açıkladığına göre Covid-19 ile mücadelede balığın iyi geldiği söylendi. Hem tedavi hem de önlem için vatandaşların balık yemesini öneriyoruz" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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