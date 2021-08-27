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Balık tutmaya gittiği Kızılırmak'a düşüp öldü

Sivas'ta Parkinson hastası Ali Mencüğür (71), balık tutmak için gittiği Kızılırmak Nehri'ne düşerek hayatını kaybetti.
Balık tutmaya gittiği Kızılırmak'a düşüp öldü

Olay, saat 23.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde Tarihi Kesik Köprü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde evinden ayrılarak Kızılırmak Nehri'ne balık tutmaya giden 4 çocuk babası Parkinson hastası Ali Mencüğür'den haber alamayan yakınları, arkadaşlarına haber verdi. Arkadaşları sıklıkla balık tuttukları bölgeye giderek Mencüğür'ü aramaya başladı.

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Bir süre sonra nehir kenarında Mencüğür'ün eşyalarının bulunması üzerine polis ve AFAD ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri Mencüğür'ün cansız bedenini suyun içerisinde buldu. Mencüğür'ün balık tuttuğu sırada dengesini kaybedip düştüğü anlaşıldı.

Mencüğür'ün cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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