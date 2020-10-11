  • BIST 1.166
  • Altın 487,703
  • Dolar 7,8443
  • Euro 9,2684
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 18 °C
»

'Balık yiyerek, bağışıklığınızı artırın'

Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, balığın bağışıklılık sistemini güçlendirdiğini belirterek, "Haftada en az 2 kez balık tüketmeliyiz" dedi.
'Balık yiyerek, bağışıklığınızı artırın'

Av yasağının sona ermesinin ardından Antalya'da 15 Eylül'de balık sezonu açıldı. Sezonun açılmasıyla beraber balıkçılar, yakaladıkları balıkları mezatta satmaya başladı. Saat 05.00'te Antalya Balıkçı Barınağı'nda tonlarca balığın satıldığı mezata, balıkçılar ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Mezatta balıkçılar ve vatandaşlar ucuz balık alabilmek için birbiriyle yarıştı. Her gün düzenlenen mezatlar çekişmeli geçerken, en kısası 3 saati buluyor.

'PALAMUT KASASI 120, ÇİPURA İSE 250 TL'

Antalya Balıkçı Barınağı'ndaki mezatta barbunun kasası büyüklüğüne göre 100-300 TL, gopez, istavrit 50-100 TL, palamut 120-200 TL, çipura ve levrek kasası ise 250-350 TL arasında satılıyor. Kasalar ise 10 kilogram ve üzeri olacak şekilde ayarlanıyor.

'BALIK FİYATLARI UYGUN'

Antalya'da balık sezonunun 15 Eylül'de başladığını ifade eden Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, "Balıklarımız sezonun açılışıyla fazla, açılıştan dolayı da fiyatlarımız fazlasıyla uygun. Akdeniz'e özgü bütün balık çeşitlerimiz burada mevcut. Bunun yanında Karadeniz palamutu da geliyor" dedi.

'BAĞIŞIKLIĞI ARTIRIYOR'

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için balığın koronavirüs mücadelesinde faydalı olduğunu da belirten Demir, "Balık bağışıklık sistemini güçlendiriyor. B12 vitamini barındıyor. Kalp damar sağlığı için de çok faydalı. Haftada en az 2 kez balık tüketmeliyiz. Hasta olup, hastanalere para vermektense balık yiyerek hem sağlıklı olmalı, hem de ekonomiye katkı sağlamalıyız" diye konuştu.

'50-60 ÇEŞİT BALIK GELİYOR'

Akdeniz'e özgü çok fazla çeşit olduğunu kaydeden İlhami Demir, balık haline günde 50-60 çeşit balık geldiğini kaydetti. Demir, "Karides, kalamar, barbun, mezgit, mercan, tekir, istavrit, kolyoz, gopezinden tutun sardalyasına kadar çok çeşit yelpazemiz var. Antalya'da ise en çok mercan, gopez, barbun gibi balıklar tüketiliyor. Marmara ve Karadeniz'e has olan palamut ve hamsi de çok tüketiliyor" dedi.

'HALKA AÇIK'

Mezatın halka da açık olduğuna dikkati çeken İlhami Demir, "Herkes gelebilir. Burada uygun fiyata balıklarını alabilirler. En tazesini alabilirler" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Balık yiyerek, bağışıklığınızı artırın'11 Ekim 2020 Pazar 11:04
  • Şırnak'ta eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist yakalandı11 Ekim 2020 Pazar 11:03
  • Trabzon'da örtü yangını11 Ekim 2020 Pazar 10:32
  • Orman yangını sonrası İskenderun'da gergin gece: Sokakta nöbet tuttular11 Ekim 2020 Pazar 10:32
  • Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı11 Ekim 2020 Pazar 10:30
  • Pusu kurup, restoran çıkışı ateş açtılar: 2 yaralı11 Ekim 2020 Pazar 10:29
  • İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran 2 kişi daha yaşamı yitirdi11 Ekim 2020 Pazar 10:06
  • Türkiye ve dünya gündemi11 Ekim 2020 Pazar 10:06
  • Ermenistan Azerbaycan'ın Gence kentini vurdu: 7 ölü, 33 yaralı11 Ekim 2020 Pazar 09:32
  • Eski korgeneral Metin İyidil yeniden hakim karşısına çıkacak11 Ekim 2020 Pazar 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti