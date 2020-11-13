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Balıkçılar arasında çıkan kavgaya 19 gözaltı

Antalya'da, husumetli 2 grup arasında pazarda çıkan ve 10 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı sopalı kavgaya karışan 19 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.  
Balıkçılar arasında çıkan kavgaya 19 gözaltı

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çarşamba Pazarı'nın balıkçılar bölümünde meydana geldi. İddiaya göre alacak konusunda husumetli olan 2 grup arasında öğle saatlerinde tartışma çıktı. Çevredekilerin müdahalesiyle ayrılan taraflar, akşam saatlerinde yeniden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabanca, sopa ve bıçak kullanılan kavgada Selim Turan, sol bacağından vurularak, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk tedavisi olay yerinde yapılan Turan, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Aldıkları darbeler nedeniyle yaralanan 9 kişi ise ayakta tedavi edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Operasyonda 19 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ve çok sayıda bıçak ele geçirildi.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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