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Balıkçılar denetlendi

Çubuk’ta Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüklerine bağlı ekiplerce balıkçılar denetlendi.
Balıkçılar denetlendi

Çubuk Belediyesi vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve ekonomik gıda tüketimlerini sağlamak amacıyla ilçe genelinde denetimlerini artırdı.

Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinden oluşturulan özel gıda denetim ekibi, Çubuk Bazar’da balıkçı tezgahlarında balıkların boyları, tazeliği, saklama koşulları ve belgelerinin kriterlere uyup uymadığına baktı.

Gıda Denetim Ekibi sorumlusu veteriner hekim Bekir Kılınç, ilçede son günlerde balık tüketiminin artması nedeniyle bu gıda sektörüne yoğunlaştıklarını belirterek “Balığın tazesi çok yararlı olduğu halde bayatı da hayatı tehdit edecek kadar tehlikelidir. Vatandaşlarımızın satın aldıkları gıdalarla ilgili şikayetlerini asgariye indirmek için denetimlere devam ediyoruz.” dedi.

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