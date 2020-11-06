  • BIST 1.179
  • Altın 534,112
  • Dolar 8,4984
  • Euro 10,0798
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 11 °C
»

Balıkçılar Karadeniz hamsisini bekliyor

Giresun Piraziz Su Ürünle Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, Karadeniz'de kasım ayının ortasına kadar hamsi avı yapılmasını beklediklerini belirtti.
Balıkçılar Karadeniz hamsisini bekliyor

Giresun Piraziz Su Ürünle Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, Karadeniz'de kasım ayının ortasına kadar hamsi avı yapılmasını beklediklerini belirtti.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 ay boyunca iyi seviyede palamut avcılığı gerçekleştirildiğini söyledi.

Sürüler halinde doğuya hareket eden palamudun hava şartlarının da etkisiyle geri dönmediğini belirten Arslan, "Bu nedenle avcılık son zamanlarda azaldı. Bundan sonraki süreçte geçen aylardaki kadar bol olmasa da yine tezgahlarda kasım ve aralık aylarında palamut olacak. Bol olmayınca artık ucuz da olmayacak maalesef." diye konuştu.

Arslan, bu yıl bolluk dolayısıyla palamut avcılığına yoğunlaşıldığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu süreçte hamsi olsa o da avlanırdı, balıkçılar hamsiyi bulamadı. Bu da Karadeniz kıyılarında hamsinin şu an için olmadığı anlamına geliyor. Büyük tekneler hamsi avı için Marmara'ya gitti. Piyasada satılan hamsi Marmara hamsisi, Karadeniz hamsisi şu an için yok. Karadeniz hamsisinden bu yıl çok da umutlu değiliz, şu ana kadar avlanması lazımdı ancak şu an için avcılık yok."

Hava şartları ve deniz suyu sıcaklıklarının avcılık için önemli bir etken olduğuna işaret eden Arslan, "Deniz suyu sıcaklığı yüksek, belki de bunun için kıyılarımıza gelmemiş olabilir. Kasım ayının ortasına kadar hamsi avının Karadeniz'de yapılmasını bekliyoruz. Bu süre belki biraz daha uzayabilir. Bol hamsi avı şu an için söz konusu değil, bu da fiyatlara olumsuz yansıyacaktır." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Marmara'nın ceviz ambarı'nda bu sezon 3 bin ton ürün elde edildi06 Kasım 2020 Cuma 12:58
  • Güneydoğu Anadolu'ya 'yatırım' damgası06 Kasım 2020 Cuma 12:57
  • Bakan Varank: Türkiye vizyoner projeler ve yeni yatırımlarla salgın sürecinde emsallerinden ayrıştı06 Kasım 2020 Cuma 10:44
  • Fed faiz oranını değiştirmedi06 Kasım 2020 Cuma 10:17
  • Fed Başkanı Powell: Ekonomik faaliyet salgından önceki seviyesinin oldukça altında06 Kasım 2020 Cuma 10:17
  • Türkiye'nin Otomobili'ne meteorolojik destek06 Kasım 2020 Cuma 10:16
  • Dolar ve Euro'da son durum06 Kasım 2020 Cuma 09:32
  • Fed Başkanı Powell: Ekonomik faaliyet salgından önceki seviyesinin oldukça altında06 Kasım 2020 Cuma 09:31
  • Fed faiz oranını değiştirmedi06 Kasım 2020 Cuma 09:30
  • Küresel piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı06 Kasım 2020 Cuma 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti