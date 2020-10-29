Ulus Hal’de tezgah açan balıkçı esnafı bu yıl balık çeşitliliğinin bir hayli fazla olduğunu söyleyerek, fiyatların önümüzdeki günlerde havanın soğuması ile birlikte bir hayli düşeceğini belirtiyor.

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte, kışın sofraların vazgeçilmez ürünlerinden biri olan balığa talep arttı. Fiyatlar her ne kadar yüksek olsa da Ulus Hali’nde balık satan esnaf havaların soğumasıyla fiyatların düşeceğini belirtiyor. Bu yıl balık çeşitliliğinin fazla olduğunun altını çizen balıkçılar, sezondan bir hayli umutlu olduklarını ifade ediyor.

EN ÇOK TERCİH PALAMUT

Gazetemize konu hakkında bilgi veren balıkçı esnafı, vatandaşların fiyatları biraz yüksek bulduğunu buna rağmen balığa olan talebin fazla olduğunu söylüyor. Geçen yıl palamut çıkmadığını hatırlatan balıkçılar, “Bu yıl palamuta doyduk. Vatandaşın şimdiye kadar en çok tercih ettiği balık türü palamut oldu. Geçtiğimiz yıl palamut çıkmamıştı. 5 liradan palamut sattığımız dahi oldu” diye konuştu.

HAMSİ 15 LİRADAN SATILIYOR

Havaların soğuması ile birlikte hamsilerinde tezgahlarda bollaşacağını belirten balıkçı esnafı, hamsinin kilosunun 15 liraya kadar düştüğünü belirtti. İlerleyen günlerde bu fiyatların vatandaşın beklediği seviyelere ineceğini belirten esnaf, palamut tercihinin yerini önümüzdeki günlerde hamsinin alacağını söyledi.

10 TL’YE DE VAR 50 TL’YE DE

Hal’de balık fiyatları ise şu şekilde; palamut 10 ila 25 TL arasında, çupra 40 TL, çinekop 25 TL, alabalık 25 TL, mezgit 25 ila 40 TL, olta levrek 42 TL, olta lüfer 48 TL, sarıkanat 38 TL, Karadeniz somon 38 TL, uskumru 10 TL, Norveç somon 52 TL, istavrit 13 TL’den alıcı buluyor.

YAĞIŞLAR FİYATLARI DÜŞÜRECEK

Balıkçılar deniz suyu sıcaklığının yüksek derecede seyretmesi nedeniyle balığın kıyıya fazla yaklaşmadığını, önümüzdeki günlerde havaların soğuması ve yağışların etkili olması ile birlikte balığın bollaşarak fiyatların düşeceğini kaydediyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA