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Balıkçıların tezgahları alabalık ve somonla şenlendi

Trabzon'da, denizlerdeki av yasağı nedeniyle tezgahlarda balık çeşitliliğinin azaldığı bugünlerde kafeslerde yetiştirilen alabalık ve somonun kilogramı 20 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Balıkçıların tezgahları alabalık ve somonla şenlendi

Trabzon'da, denizlerdeki av yasağı nedeniyle balık çeşitliliğinin azaldığı tezgahları, bugünlerde kafeslerde yetiştirilen alabalık ve somon süslüyor.

Av yasağı kapsamında olmadıkları halde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süre küçük tekneleriyle denize açılamayan balıkçılar, hava sıcaklarının yüksek seyrettiği bugünlerde kıyıya barbun ve iskorpitle dönüyor. Bu balıkları genellikle il dışına satan balıkçılar, iç piyasada ise tezgahlarında yerli somon ve alabalığa yer veriyor.

Karadeniz'deki kafeslerde yetiştirilen ve 6 kilograma kadar ağırlığa ulaşabilen somon ile genellikle Maçka'nın Çoşandere bölgesinde üretimi yapılan yerli alabalıklar, kilogramı 20 liradan başlayan fiyatlarla av yasağı döneminde alternatif olarak tüketicilerin sofrasında yer alıyor.

Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl koronavirüs salgınından her sektörün olduğu gibi balıkçıların da etkilendiğine değinerek, çoğu balıkçının 15 Nisan'da başlayan av yasağından önce sezonu sonlandırdığını belirtti.

Av yasağına rağmen yerli somon ve alabalıkların geçmiş yıllara göre daha düşük fiyattan satışa sunulduğuna işaret eden Mutlu, "Yerli somon ve alabalık balıkçılarımızın tezgahlarında çok iyi fiyattan ve günlük olarak satılıyor." dedi.

"Balığı soframızdan eksik etmememiz gerekiyor"
Mutlu, salgın sürecinde insanların farklı nedenlerle balıktan uzak kaldıklarını gözlemledilerini belirterek, "Birçok insan köyüne gitmek durumunda kaldı. Okulların tatil olması ve bazı kurumların da evden çalışma sistemine geçmesi ister istemez balık satışlarında düşüşe yol açtı. Balık bilindiği üzere hem sağlık hem de dengeli beslenme açısından büyük bir nimet. Özellikle bugünlerde balığı soframızdan eksik etmememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz'de balık popülasyonunun bugünlerde iyi düzeyde olduğunu vurgulayan Mutlu, av yasağı öncesinde bu konuda iyi izlenimler elde ettiklerini ifade etti.

Trabzon Balık Pazarı'nda satış yapan Mehmet Can Örseloğlu ise normalleşme süreciyle birlikte yaşanan hareketliliğin ilerleyen dönemlerde daha artmasını beklediklerini söyledi.

Salgın nedeniyle balık ihracatında yaşanan düşüş nedeniyle fiyatların geçmiş yıllara göre daha uygun olduğunu belirten Örseloğlu, "Şu anda küçük teknelerin az miktarda tutmuş olduğu istavrit, mezgit ve kalkan var. Biz de bunları tezgahta çeşit olsun diye alıyoruz. Yaz balıkçılığında kültür balıkçılığına doğru dönüş olmasından dolayı daha fazla miktarda somon ve alabalık yer alıyor. Geçen sene ihracatının fazla olmasından ötürü somon 35 lira seviyelerindeydi. Bu sene ise kilogramı 20 liradan başlayan fiyatlardan satılıyor." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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