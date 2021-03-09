  • BIST 1.549
  • Altın 420,739
  • Dolar 7,6456
  • Euro 9,0872
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 8 °C
»

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sağay’ın evi kurşunlandı

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sağay’ın konutuna, sabaha karşı 2 kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sağay’ın evi kurşunlandı

Olay, bu sabaha karşı saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve Ensar Vakfı Balıkesir Şube Başkanı Yasin Sağay ile aile yakınlarının oturduğu apartmanın önüne motosikletle gelen 2 şüpheli, konuta pompalı tüfeklerle 7 kez ateş açtı. silahlı saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçarken, tüfekten çıkan saçmalar apartmanın duvarları ile Sağay'ın oturduğu dairenin camlarına isabet etti. Sağay'ın Antalya'da bulunduğu sırada gerçekleşen saldırıda evde bulunan eşi ve çocukları saldırıdan yara almadan kurtuldu. 

İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler MOBESE ve çevredeki güvenlik kameralarını takibe alarak; tespit edilen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.  

AİLE APARTMANINA SALDIRI OLDU

Aile apartmanında bulunan dairesine yönelik gerçekleştirilen saldırı sırasında il dışında bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sağay, Demirören Haber Ajansı’na telefonla yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bina aile apartmanı. Evde olmadığım sırada bu olay gerçekleştirilmiştir. Evde o sırada eşim ve çocuklarım vardı. Olayın bu şekilde aile apartmanımıza gerçekleşmesi bizler için ayrı bir üzücü durum olmuştur. Tabi ki çocuklarım bu durumdan etkilendi. Dün gece saatlerinde oturduğum eve isabet eden kurşunlar şahsıma ya da temsil ettiğim davama yapıldıysa onur, aileme yapıldıysa; esef duyarım. Yok bir avuç sarhoşun, şans eseri sıktıkları içki kurşunuysa onların hayrı için ancak dua edebilirim. Emniyet güçleri, titizlikle konuyu araştırmaktadır. Kısa süre içerisinde olayın faillerinin; varsa arkasındakilerin bulunacağına inanıyorum.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Jandarma, kamyonette 25 kaçak göçmen yakaladı09 Mart 2021 Salı 21:05
  • Araçlara çarpıp, tüfekle rastgele ateş açan sürücü, intihar etti; o anlar kamerada09 Mart 2021 Salı 20:09
  • Beyoğlu'nda trans bireyin yüzüne tuz ruhu atıldı09 Mart 2021 Salı 20:08
  • Kaynak makinesinden uyuşturucu çıktı; 1 tutuklama09 Mart 2021 Salı 20:07
  • Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sağay’ın evi kurşunlandı09 Mart 2021 Salı 19:10
  • Bursa'da uyuşturucu partisine baskın09 Mart 2021 Salı 17:23
  • Alaşehir'de kaçak kazıya 5 gözaltı09 Mart 2021 Salı 17:21
  • 10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü, polisi arayıp 'Birini öldürdüm' dedi08 Mart 2021 Pazartesi 23:49
  • FETÖ firarisi, elbise dolabındaki gizli bölmede yakalandı08 Mart 2021 Pazartesi 23:45
  • Kısıtlamaya uymayan kişiler bekçileri darbetti08 Mart 2021 Pazartesi 23:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti