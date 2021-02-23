Balıkesir, Çanakkale ve Aydın'da 127 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 31 göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 17 göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Ayrıca yine aynı bölgede olumsuz hava şartları nedeniyle lastik botları sürüklenen 34 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.
Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 45 sığınmacı kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 45 sığınmacı Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildi.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dilek Geçidi'ndeki kayalıklarda bir grubun mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.
Ekipler, bölgedeki 45 sığınmacıyı kurtararak kıyıya götürdü.
Yabancı uyrukluların, Yunanistan unsurlarınca 2 can salına bırakılarak, Türk kara sularına geri itildiği ve kendi imkanlarıyla kayalıklara ulaştığı belirtildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.