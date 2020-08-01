Balıkesir Dursunbey’de orman yangını

Dursunbey ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki kırsal Hacıömerler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altında alındı.

Dursunbey ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki kırsal Hacıömerler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye araçları, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Dursunbey ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki kırsal Hacıömerler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altında alındı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 32 işçinin itfaiye aracı, 3 tanker ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 10 arazözle müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangına müdahale devam ederken, bazı bölgelerde de soğutma çalışmalarına başlandı.