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Balıkesir Kuzusu Damızlık Merkezi'nde ilk kuzu doğdu

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından, 'Balıkesir Kuzusu'nun üretimini yaygınlaştırıp, popülasyonunu artırmak amacıyla kurulan Balıkesir Kuzusu Damızlık Merkezi'nde ilk kuzu doğdu. B
Balıkesir Kuzusu Damızlık Merkezi'nde ilk kuzu doğdu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kepsut ilçesinde Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini yerinde inceledi. Coğrafi işaret ile koruma altına alınan 'Balıkesir Kuzu Eti' üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Kepsut Belediyesi iş birliğinde kurulan ‘Balıkesir Kuzusu Damızlık Merkezini’ de inceleyen Başkan Yılmaz, "Kepsut ve İvrindi'de kurduğumuz, diğer ilçelerimiz için de planladığımız bu tesisler ile tescilli kuzumuzun popülasyonunu artıracağız. Diğer yandan da üreticilerimize hibe destekleri sağlayacağız" dedi.

‘ÖNCELİKLİ HEDEF; DAR GELİRLİ ÜRETİCİ’

Öncelikli hedeflerinin dar gelirli ve küçük aile işletmeleri olacağını söyleyen Başkan Yılmaz, “Bu tesislerde, Balıkesir Kuzusu coğrafi işaret kriterlerine uygun damızlık yetiştirilecek. Bu sayede kırsaldaki dar gelirli üreticinin damızlık ihtiyacı karşılanacak. Ülke genelinde Balıkesir Kuzusu'nun  tüketimi oldukça yaygın” dedi.

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