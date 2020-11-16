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Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik 21 gözaltı kararı

Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik 21 gözaltı kararı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik soruşturma doğrultusunda, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan "ardışık arama" yöntemiyle arandıkları tespit edilen aktif görevde olan 11 asker ile TSK'den ihraç edilmiş 10 kişi olmak üzere 21 şüpheli için operasyon başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, zanlıları yakalamak için Balıkesir, İstanbul, Giresun, Ankara, Erzurum, Van, Bingöl, Manisa, Konya, Kırklareli ve Kahramanmaraş'ta çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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