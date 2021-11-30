  • BIST 1.809,65
  • Altın 769.87105
  • Dolar 13.6231
  • Euro 15.4438
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 13 °C
»

Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 27 gözaltı

BALIKESİR merkezli 14 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 27 gözaltı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlar vasıtasıyla ardışık olarak arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan 17’si kamu görevlisi, 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde Balıkesir merkezli Ankara, Aydın, Bitlis, Bursa, Denizli, Giresun, İstanbul, İzmir, Kars, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Van’da şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda 27 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 27 gözaltı30 Kasım 2021 Salı 16:58
  • Taziye dönüşü otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı29 Kasım 2021 Pazartesi 21:28
  • Manisa'daki terör örgütü operasyonunda 2 tutuklama29 Kasım 2021 Pazartesi 20:32
  • Bodrum'da evini yakan kişiye polis müdahale etti29 Kasım 2021 Pazartesi 20:30
  • Fenerbahçe otobüsüne saldırı29 Kasım 2021 Pazartesi 19:37
  • Husumetlisi ve ailesini bıçaklayıp, intihara kalkıştı29 Kasım 2021 Pazartesi 18:28
  • Evinde intihar etti26 Kasım 2021 Cuma 23:58
  • 'Kürdan' kavgasında işyeri sahibi tutuklandı26 Kasım 2021 Cuma 22:56
  • FETÖ'den hükümlü Ayşe Özdoğan’ın cezasının infazı 3 ay ertelendi26 Kasım 2021 Cuma 22:56
  • Derede bulunan cesedin kimliğini belirlemek için robot resim oluşturuldu26 Kasım 2021 Cuma 22:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti