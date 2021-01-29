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Balıkesir merkezli 58 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 126 şüpheli serbest

BALIKESİR merkezli 58 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 126 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Balıkesir merkezli 58 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 126 şüpheli serbest

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında, terör örgütü ile irtibatlı olduğu ve finans sağladıkları iddiasıyla 148 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığı'nca 58 ilde şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 126 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Balıkesir Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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