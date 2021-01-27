  • BIST 1.492
  • Altın 437,401
  • Dolar 7,3814
  • Euro 8,9460
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 10 °C
»

Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında yakalanan 20 şüpheli itirafçı oldu

Balıkesir merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 zanlı serbest bırakıldı.
Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında yakalanan 20 şüpheli itirafçı oldu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, Ankara, Kilis, Ordu, Van, Zonguldak, Çorum ve Manisa'da eş zamanlı operasyonla yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Adliyeye sevk edilen zanlılar, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün polis akademisi ve okulu yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Ocak'ta düzenledikleri operasyonda 3'ü polis, 3'ü öğretmen, ikisi meslekten ihraç edilmiş polis memuru, 12'si özel sektör çalışanı olan zanlıları gözaltına almıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kısıtlamalar kalkacak mı? Erdoğan açıkladı27 Ocak 2021 Çarşamba 14:24
  • İsrail'in engellediği Mescid-i Aksa'daki restorasyon çalışmaları yeniden başladı27 Ocak 2021 Çarşamba 14:15
  • İran Dışişleri Bakanı Zarif: Ermenistan'ın toprak bütünlüğü İran'ın kırmızı çizgisidir27 Ocak 2021 Çarşamba 14:15
  • Ruhani: İran'a karşı ekonomik savaş başarısız oldu ve son günlerini yaşıyor27 Ocak 2021 Çarşamba 14:12
  • NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı başladı27 Ocak 2021 Çarşamba 14:12
  • Bayramov, Azerbaycanlı gemicinin cenazesinin nakli konusunda Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti27 Ocak 2021 Çarşamba 14:11
  • Antalya'da bir vatandaş rüzgarda kopmak üzere olan Türk bayrağını kepçeye çıkarak yerinden aldı27 Ocak 2021 Çarşamba 13:57
  • Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı27 Ocak 2021 Çarşamba 13:49
  • Polise saldırı planlayan DEAŞ'lı teröriste ağırlaştırılmış müebbet istendi27 Ocak 2021 Çarşamba 13:47
  • Bakan Soylu'dan net açıklama: İmha edeceğiz27 Ocak 2021 Çarşamba 13:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti